جولة دولية للملك .. حشد للمواقف الدولية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني بالحياة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 9 حزيران (بترا)-بشرى نيروخ ونضال النوافعة- يستمر جلالة الملك عبد الله الثاني بحشد المواقف الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة تثبيته على أرضه، ووقف إطلاق النار في قطاع غزَّة المنكوب، محذرًا في الوقت نفسه من التبعات الخطيرة لاستمرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس، ومنح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة سبيلا وحيدا لاستقرار المنطقة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية الكافية للحد من الوضع الإنساني المتردي.

وما زال جلالته يبذل كل الجهود لوقف إطلاق النَّار في قطاع غزَّة وإنهاء المأساة هناك عبر إدخال المساعدات الإنسانية لملايين الفلسطينيين الذين يواجهون حرب إبادة مستمرة منذ أكثر من 600 يوم، مؤكدا جلالته خلال لقاءاته مع القادة والمسؤولين العالميين أنَّ هذه الأوضاع يجب أن تنتهي على طريق منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

وقال سياسيون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ جلالة الملك لا يتوقف عن بذل كل الجهود التي تصب في إنهاء معاناة الفلسطينيين، ووقف حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، والكف عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.

وقال سفير دولة فلسطين في عمّان، عطاالله خيري لبترا، إنَّ جلالة الملك عبدالله الثاني منذ أن تولى سلطاته الدستورية يقوم بدور مركزي ومحوري إقليميا ودوليا على مختلف الصعد والمستويات، ويبذل جهودا مضنية وجبارة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، السلام القابل للديمومة، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة.

وأضاف إنَّ جلالته يرى أن هذا السلام المنشود، لا يمكن أن يتحقق إلا على مبدأ حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران عام 67، وظل جلالة الملك عبدالله الثاني متمسكا بهذا المبدأ، ينشره ويطالب به ويدافع عنه، في جميع المؤسسات والمحافل والمنظمات والهيئات الدولية، وعلى الصعد الثنائية.

ولفت إلى أن جلالته يوظف علاقات الأردن القوية مع الدول الأخرى في العالم، لإقناعها بهذا المبدأ، حتى أصبح اليوم مطلبا عالميا، وها نحن ننتظر انعقاد المؤتمر الدولي "مؤتمر حل الدولتين" في السابع عشر من الشهر المقبل في الأمم المتحدة، برئاسة فرنسا والسعودية، وسيكون للأردن دور رئيسي وأساسي في هذا المؤتمر.

وبين أنه إلى جانب جهود جلالته من أجل التوصل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة، وإنهاء الصراعات والنزاعات القائمة، فإن جلالة الملك عبدالله الثاني يقوم بدور إنساني كبير، على صعيد التعايش الديني، وبناء جسور التعاون والتفاهم بين مختلف الديانات والحضارات، وتوطيد العلاقات بينها ونبذ الخلافات وزيادة أواصر المودة والمحبة بين أتباع الديانات السماوية.

وبين رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب النائب سليمان السعود، إنَّ عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، تحولت به القضية الفلسطينية من مجرد بند دائم في الخطاب السياسي الأردني إلى محور فاعل في كل تحرك دبلوماسي، وإلى مبدأ راسخ لا يخضع للمساومة أو التراجع.

وأكد أن جولة جلالة الملك الحالية هي امتداد لهذه الجهود التي لا تتوقف، فمنذ اليوم الأول لتسلمه سلطاته الدستورية، حمل جلالته هذه القضية على عاتقه كأمانة تاريخية وإرث هاشمي، مؤمنًا أن فلسطين ليست فقط جغرافيا محتلة، بل قضية حق وعدالة وكرامة إنسانية. لقد أثبت الملك عبدالله الثاني، عبر مواقفه وتحركاته، أن الأردن ليس مراقبًا على خط الأزمة، بل طرف حاسم في الدفاع عن هوية الأرض والإنسان والمقدسات، وصوت لا يغيب عن أي منبر دولي حين تُذكر فلسطين".

ولفت إلى أنَّ جلالته وفي كل خطبه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان يضع فلسطين في قلب الخطاب، لا كتقليد سياسي، بل كموقف أخلاقي وإنساني ودولي. كان صوته في تلك المحافل، بليغًا صريحًا، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية، ويفضح ازدواجية المعايير حين يُترك شعب أعزل يواجه الاحتلال وحده. وفي لحظات الصمت الإقليمي والدولي، ظل الأردن، بقيادة جلالته، يصدح باسم فلسطين، ويمنح قضيتها نبضًا جديدًا في وعي العالم.

وركز على أن القدس، بعين الملك، ليست مجرد عاصمة عربية محتلة، بل عنوان للوصاية الهاشمية وللثوابت التاريخية، ورمز لمعركة السيادة والكرامة. لم يقبل جلالته في يوم من الأيام بأي مساومة على وضع المدينة المقدسة، ورفض بشدة كل محاولات فرض الأمر الواقع فيها، سواء عبر تهويدها أو تغيير معالمها أو استهداف المسجد الأقصى المبارك. وكان واضحًا، حاسمًا، لا يتردد حين يقول: "القدس خط أحمر". وكانت تحركاته لا تقتصر على الخطاب، بل تمتد إلى الفعل، من دعم مباشر لدائرة أوقاف القدس، إلى مواقف سياسية شرسة ترفض القرارات الأحادية مثل نقل السفارة الأمريكية، وتدين الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وبين أن غزة لم تغب عن وجدان الملك، ولا عن بوصلته السياسية، ففي كل عدوان تتعرض له، كان الموقف الأردني متقدمًا، يرفض الاحتلال، ويدين القتل والتدمير، ويوجه بإرسال المساعدات الطبية والغذائية على الفور، ويطالب بحماية المدنيين، ويذكّر العالم أن استمرار هذا الاحتلال هو وقود دائم لعدم الاستقرار والتطرف. كان الملك يتحدث بلغة الحقوق، لا العواطف، ويخاطب ضمير الإنسانية، لا مصالح الساسة، رافعًا راية القانون الدولي فوق كل اعتبارات المصالح الضيقة.

وأوضح أنه لم تكن القضية الفلسطينية، في فلسفة جلالته، ذريعة للمناورة الداخلية أو الخارجية، بل كانت جزءًا من منظومة الأمن القومي الأردني، وجزءًا لا يتجزأ من هوية الدولة الأردنية نفسها. كان يؤكد في كل مناسبة، أن لا وطن بديل، ولا حل على حساب الأردن، وأن حقوق اللاجئين لا تسقط بالتقادم، ولا تلغى بمؤتمرات ولا بصفقات. لقد وضع جلالته سدًا منيعًا أمام محاولات تصفية القضية، ورفض كل مشاريع التوطين والتنازل، مؤمنًا أن فلسطين يجب أن تُعاد إلى أهلها، لا أن تُباع على طاولة المساومات.

وتابع: عبر شبكة واسعة من العلاقات الدولية، استطاع الملك أن يُبقي على زخم القضية الفلسطينية، رغم محاولات طمسها أو تهميشها، بل وفرضها على جداول الأعمال السياسية والقمم العالمية، في وقت انشغل فيه كثيرون بملفات أخرى. كان حاضرًا في واشنطن، وفي بروكسل، وفي موسكو، وفي كل عواصم القرار، لا يسعى لمكاسب سياسية آنية، بل يناضل من أجل عدالة تاريخية يجب أن تتحقق. فكان بذلك المدافع الأصدق عن صوت الشعب الفلسطيني، ورافع رايته حين خذله الآخرون.

ولفت إلى أن المتابع لمسيرة جلالته يجد أنه لم يغيّر بوصلته يومًا، ولم يتردد في الانحياز إلى الحق، حتى حين كان ذلك مكلفًا سياسيًا. ولعل ثبات الموقف الأردني، رغم الضغوط والتحديات، هو شهادة حيّة على أن هذه القيادة ترى في فلسطين قضية الأمة، لا ورقة تفاوض. لقد قاد الملك المعركة السياسية والدبلوماسية من أجل فلسطين بكل حكمة وصلابة، وجعل من الأردن ركيزة مركزية في الدفاع عن القدس، وعن الحق الفلسطيني، وعن مستقبل المنطقة بأسرها، الذي لن يكون آمنًا أو مستقرًا ما لم تكن فيه فلسطين حرّة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: في ظل كل ما سبق، فإن عهد جلالة الملك هو عهد الحفاظ على جوهر القضية الفلسطينية، وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني في وجدان العالم، وتحصين الأردن من أية مشاريع مشبوهة. هو عهد الوضوح في زمن الضباب، وعهد الصوت العالي في زمن الصمت، وعهد الوفاء لقضية لم ولن تغيب عن نبض القيادة الهاشمية وعن ضمير الدولة الأردنية.

النائب الأسبق الدكتور هايل ودعان الدعجة قال إنَّ موقف جلالته ثابت وباتت المناسبات الوطنية بمثابة محطات أردنية نطل ونقرأ من خلال السجل الوطني وما انطوى عليه من وقفات وأحداث جسدت مواقف تمثل إنجازات أردنية تستحق التوقف عندها والإشارة إليها، وما مناسبة عيد الجلوس الملكي إلا واحدة من هذه المناسبات والمحطات الوطنية التي تجعلنا نقف عندها، ونستحضر الأجواء الخاصة في كيفية التعامل معها والاحتفال بها وكما يريد جلالة الملك، كمحطات مراجعة وتقييم من شأنها تعزيز مسيرة البناء والعطاء بالمنجزات والمكتسبات والمراكمة عليها. إضافة إلى تعزيز مكانة الأردن وحضوره على الساحة العالمية.

وأضاف: لنا بالدبلوماسية الأردنية الناجحة التي يقودها جلالته ومنها الجولة الحالية هي خير مثال على إحدى هذه المحطات من خلال دورها وإسهامها في تعزيز مكانة الأردن وسمعته الدولية وتوسيع شبكة علاقاته الخارجية ووضعه على الخارطة السياسة العالمية، وترجمة هذا الرصيد الوطني من العلاقات الدولية إلى حضور دولي فاعل ومؤثر، وتوظيفه في خدمة القضايا العربية والإسلامية والانتصار لها، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية التي تحتل الأولوية على الأجندات الملكية والأردنية والحرص على إبقائها في دائرة اهتمامات وأولويات المجتمع الدولي ووضعه أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، تماهيا مع الثوابت الوطنية بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وفقا لحل الدولتين، وعلى أساس القرارات والمرجعيات الدولية.

أما بالنسبة إلى أحداث غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من كارثة إنسانية وإبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإن الجهود الأردنية الإنسانية من خلال تقديم المساعدات الخيرية والإغاثية التي يقودها جلالة الملك ما تزال تتواصل، تجسيدا لمواقف الأردن الأخوية والعروبية والإنسانية تجاه الأهل هناك، ليتحول الأردن إلى وجهة دولية في تلقي المساعدات وإرسالها إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وفقا للدعجة.

وتابع: تجلت أبرز مظاهر الدعم الأردني في المبادرات والتوجيهات الملكية بإقامة المستشفيات الميدانية في غزة (ومدن الضفة الغربية) والمزودة بالكوادر والمستلزمات والمعدات الطبية والعلاجية اللازمة تخلل ذلك عمليات إنزال طبية لتزويدها بالمستلزمات المطلوبة. يضاف إلى ذلك ما يقدمه الأردن من مساعدات غذائية وإنسانية برا وجوا.

وقال: "يسجل للأردن أنه قد جعل من ثوابته ومطالبه بضرورة وقف الإبادة الجماعية وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة ومنع التهجير القسري، بمثابة مطالب مشتركة لدول العالم، تماهيا مع الثوابت والمواقف الأردنية الوطنية والعروبية من القضية الفلسطينية.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزرقاء الدكتور الحارث الحلالمة، إن السعي الملكي لم يتوقف لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار والحرب العدوانية على قطاع غزة وايجاد حل عادل شامل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة فالزيارة الأخيرة لبريطانيا استطاع خلالها الملك أن يغير في مزاج الحكومة البريطانية وانتزاع تصريح غير مسبوق من رئيس الوزراء الاسرائيلي لدعم القضية الفلسطينية وكذلك اللقاء مع المسؤولين البريطانيين.

وأضاف أن جلالته يستغل الفرصة لحشد الدعم للمؤتمر المزمع عقده في نيويورك خلال الفترة المقبلة لدعم قيام الدولة الفلسطينية وإزالة كافة الحواجز لقيام الدولة بحيث استطاع أن يوجد قناعات لدى هذه الدول أن قيام الدولة الفلسطينية هو المسار الوحيد لتوفير الإستقرار في منطقة الشرق والأوسط وتوفير الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين.

واكد أن الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية بأن يمارس دورا حقيقيا من خلال كشف نوايا الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقتل الفلسطينيين وتهجيرهم وقلعهم من أرضهم بحيث مع الوقت أصبحت دولة معزولة منبوذة.

وأضاف إن الملك استطاع أن يغير المزاج الشعبي لدى الدول التي كانت داعمه للاحتلال في بداية هذه الحرب من خلال مخاطبة برلماناتها بأنها على المحك الأخلاقي الذي يتوجب أن ترى بعين المنطق وأن تذهب باتجاه دعم الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم بإقامة دولتهم وإن تقف ماكينة الحرب الإسرائيلية عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

--(بترا)

ب ن/ن ن/م ك/أس

09/06/2025 20:50:07