الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض مع ترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين

الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض مع ترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين
عمان 9 حزيران (بترا)- أنهى مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي جلسة، اليوم الاثنين، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.08 بالمئة، متعافياً جزئياً من أدنى مستوياته خلال اليوم، وسط حالة من الترقب في أوساط المستثمرين الذين ينتظرون ما قد تسفر عنه محادثات التجارة بين أميركا والصين، والتي تُعقد اليوم في المملكة المتحدة.
وحسب شبكة "سي إن بي سي"، تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.54 بالمئة إلى 24174.32 نقطة، وهبط مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة طفيفة 0.06 بالمئة إلى 8832.28 نقطة، وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.17 بالمئة إلى 7791.47 نقطة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ك/أس
09/06/2025 20:54:06
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