الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض مع ترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- أنهى مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي جلسة، اليوم الاثنين، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.08 بالمئة، متعافياً جزئياً من أدنى مستوياته خلال اليوم، وسط حالة من الترقب في أوساط المستثمرين الذين ينتظرون ما قد تسفر عنه محادثات التجارة بين أميركا والصين، والتي تُعقد اليوم في المملكة المتحدة.

وحسب شبكة "سي إن بي سي"، تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.54 بالمئة إلى 24174.32 نقطة، وهبط مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة طفيفة 0.06 بالمئة إلى 8832.28 نقطة، وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.17 بالمئة إلى 7791.47 نقطة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ك/أس

09/06/2025 20:54:06