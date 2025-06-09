الملك يعود إلى أرض الوطن

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الملك يعود إلى أرض الوطن
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 حزيران (بترا)- عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الاثنين، بعد جولة عمل أوروبية شملت إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.
عمان 9 حزيران (بترا)- عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الاثنين، بعد جولة عمل أوروبية شملت إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.
--(بترا)
م ك/أس
09/06/2025 18:59:59
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