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الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن

2025-06-09 03:07:33
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الاثنين، بعد جولة عمل أوروبية شملت إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.
--(بترا)
م ك/أس
09/06/2025 18:59:59

MENAFN09062025000117011021ID1109652971

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