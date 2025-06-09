اتحاد الجمعيات الخيرية: الجلوس الملكي محطة مضيئة في تاريخ الأردن

اتحاد الجمعيات الخيرية: الجلوس الملكي محطة مضيئة في تاريخ الأردن
عمان 9 حزيران (بترا)- قال رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، إن عيد الجلوس الملكي يشكّل محطة مضيئة في تاريخ الأردن الحديث، ويجسد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والنهضة الشاملة.
وأكد في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن جلالة الملك عبد الله الثاني قاد المملكة بحكمة واقتدار نحو التطوير والتحديث في مختلف المجالات، وأن الأردن بقيادة جلالته، وعلى مدى ربع قرن، شكّل نموذجًا للدولة القوية الراسخة التي تمضي بثبات في مسيرة الإصلاح الشامل، وتعزيز النسيج الاجتماعي، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة الفاعلة، وصون حقوق الإنسان، إلى جانب ترسيخ ثقافة الحوار وقبول الآخر، واحترام سيادة القانون.
وقال "نقف جميعاً صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية، في مسيرة الولاء والانتماء للوطن وقيادته، سائلين الله أن يُعيد هذه المناسبة الوطنية على جلالة الملك والأسرة الهاشمية والأردن بمزيد من الأمن والاستقرار والعزة والتمكين" .
--(بترا)
ه ر/م ك/أس
09/06/2025 17:49:34
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