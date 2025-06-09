اتحاد الجمعيات الخيرية: الجلوس الملكي محطة مضيئة في تاريخ الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- قال رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، إن عيد الجلوس الملكي يشكّل محطة مضيئة في تاريخ الأردن الحديث، ويجسد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والنهضة الشاملة.

وأكد في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن جلالة الملك عبد الله الثاني قاد المملكة بحكمة واقتدار نحو التطوير والتحديث في مختلف المجالات، وأن الأردن بقيادة جلالته، وعلى مدى ربع قرن، شكّل نموذجًا للدولة القوية الراسخة التي تمضي بثبات في مسيرة الإصلاح الشامل، وتعزيز النسيج الاجتماعي، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة الفاعلة، وصون حقوق الإنسان، إلى جانب ترسيخ ثقافة الحوار وقبول الآخر، واحترام سيادة القانون.

وقال "نقف جميعاً صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية، في مسيرة الولاء والانتماء للوطن وقيادته، سائلين الله أن يُعيد هذه المناسبة الوطنية على جلالة الملك والأسرة الهاشمية والأردن بمزيد من الأمن والاستقرار والعزة والتمكين" .

--(بترا)

ه ر/م ك/أس

09/06/2025 17:49:34