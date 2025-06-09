  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اتحاد الجمعيات الخيرية: الجلوس الملكي محطة مضيئة في تاريخ الأردن

اتحاد الجمعيات الخيرية: الجلوس الملكي محطة مضيئة في تاريخ الأردن

2025-06-09 03:07:24
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- قال رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، إن عيد الجلوس الملكي يشكّل محطة مضيئة في تاريخ الأردن الحديث، ويجسد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والنهضة الشاملة.
وأكد في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن جلالة الملك عبد الله الثاني قاد المملكة بحكمة واقتدار نحو التطوير والتحديث في مختلف المجالات، وأن الأردن بقيادة جلالته، وعلى مدى ربع قرن، شكّل نموذجًا للدولة القوية الراسخة التي تمضي بثبات في مسيرة الإصلاح الشامل، وتعزيز النسيج الاجتماعي، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة الفاعلة، وصون حقوق الإنسان، إلى جانب ترسيخ ثقافة الحوار وقبول الآخر، واحترام سيادة القانون.
وقال "نقف جميعاً صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية، في مسيرة الولاء والانتماء للوطن وقيادته، سائلين الله أن يُعيد هذه المناسبة الوطنية على جلالة الملك والأسرة الهاشمية والأردن بمزيد من الأمن والاستقرار والعزة والتمكين" .
--(بترا)
ه ر/م ك/أس
09/06/2025 17:49:34

MENAFN09062025000117011021ID1109652969

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث