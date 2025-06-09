فاعليات اقتصادية: الملك قاد مسيرة نهضة الاقتصاد الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- أكدت فاعليات اقتصادية أن الأردن حقق إنجازات اقتصادية منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية رغم الظروف والتحديات الصعبة، مبينة أن جلالته وضع الشأن الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين بقمة أولوياته.

وقالت في بيانات صحافية، بمناسبة عيد الجلوس الملكي الـــ 26، إن جلالته عمل على تحفيز روح الإبداع والريادة وتشجيع إقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وتسويق المملكة تجارياً واستثمارياً في المحافل الدولية وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية ما أسهم في وصول المنتجات الأردنية لما يقارب 1.5 مليار مستهلك حول العالم.

نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، قال إن ذكرى الجلوس الملكي على العرش، تمثل مناسبة وطنية غالية نستحضر فيها مسيرة الإنجاز والعطاء التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية، والتي انعكست بشكل ملموس على مختلف مناحي الحياة في الأردن، وعلى مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف إن السنوات الماضية شهدت إنجازات نوعية في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، شملت تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات الاقتصادية، ودعم الاستثمار، مما أسهم في تعزيز قدرات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التخليص ونقل البضائع، الذي يعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة والاستيراد والتصدير.

وبين أبو عاقولة أن التوجيهات الملكية السامية شكلت خارطة طريق واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع شهد تطورا كبيرا على صعيد الخدمات المقدمة، وارتقاء في مستوى التنسيق مع الجهات الرسمية، بفضل دعم ورعاية جلالة الملك وحرصه الدائم على إزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين والعاملين في هذا القطاع.

وأكد أن النقابة، ومن خلفها العاملون في القطاع، سيبقون على العهد والولاء لجلالة الملك، وسيواصلون العمل بروح الانتماء والمسؤولية الوطنية لدعم مسيرة التحديث والإصلاح، والمساهمة الفاعلة في تنفيذ الرؤى الملكية الطموحة التي تهدف إلى ازدهار الأردن واستقراره.

ورفع أبو عاقولة باسم أعضاء مجلس إدارة النقابة والهيئة العامة أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأسرة الأردنية الواحدة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الهاشمية المظفرة.

من جانبه رفع رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي مستذكرا بفخر مسيرة الإنجاز والبناء، والنهضة الشاملة التي شهدتها المملكة في مختلف الميادين، بفضل حكمة جلالته، ورؤيته الثاقبة لمستقبل الأردن، والتي أرست أسس التطور وعززت مكانة الوطن على الساحة الإقليمية والدولية.

ودعا العين الخضري الله أن يعيد المناسبة العزيزة على جلالته والأردن أكثر ازدهارا ومنعة بقيادته الهاشمية المظفرة.

بدوره، رفع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أسمى آيات التهنئة والتبريك الى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين وكذلك يوم الجيش.

وقال إن غرف الصناعة والقطاع الصناعي وهم يشاركون الوطن احتفالاته بعيد الجلوس الملكي، فانهم يؤكدون استمرارهم في بذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة التقدم والحداثة والتجاوب بفاعلية مع مبادرات ورؤى جلالة الملك الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

وأضاف الجغبير أن الصناعة الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، بفضل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تفخر الصناعة الوطنية بأنها تعمل على تحقيق دعوة جلالته بضرورة الاعتماد على الذات، من خلال تطوير الصناعات الأردنية وتنويعها.

وشهد القطاع الصناعي أيضاً قفزات نوعية على مستوى الإنتاج، فقد حققت القيمة المضافة للقطاع إرتفاعاً لتصل إلى ما يقارب 7.33 مليار دينار، وهذا ما يمكن ملاحظته أيضاً من خلال إرتفاع مساهمة القطاع الصناعي إلى حوالي 21.7 بالمئة، حيث أن تلك القفزات الكبيرة والتطور الحاصل للقطاع مكننا من إعتباره قطاعا إستراتيجيا واعدا وقائدا لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة من قبل جلالته.

وقال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إن ذكرى الجلوس الملكي على العرش والثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، تشكّل روافد الفخر الوطني، وتجسّد مسيرة الدولة الأردنية الحديثة التي قامت على مبادئ النهضة، والسيادة، والكرامة الإنسانية.

وأضاف "أننا في ذكرى الجلوس الملكي، نقف وقفة اعتزاز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي خطّ نهجاً استثنائياً في البناء والإصلاح، مستندًا إلى رؤية عميقة الجذور، متطلعة إلى المستقبل، راسخة في ثوابتها، ومنفتحة على التغيير".

وجدد الصندوق التزامه بأداء رسالته في إدارة أموال الأردنيين بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة، بما يحقق العائد المستدام، ويحمي مدخرات المشتركين والمتقاعدين، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات في مختلف المحافظات.

وهنأ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد الجلوس الملكي الـ 26، مؤكدا اعتزاز الحركة العمالية الأردنية بقيادة جلالته الحكيمة.

وأكد الفناطسة، أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة فخر واعتزاز بتاريخ الأردن الحديث، كما تمثل علامة فارقة في مسيرة بناء الأردن ونهضته ورفعته، وتعبّر عن شموخ الوطن وقدرته على مواجهة التحديات والمخاطر والصعاب.

ووجه التحية إلى العمال الأردنيين في مختلف مواقعهم، مؤكداً أن عيد الجلوس الملكي، يشكل دافعاً لمزيد من العطاء والعمل في سبيل رفعة الوطن وتعزيز مكتسباته، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الوطن وقيادته وشعبه بالخير والبركات.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الرحيم البقاعي، أن عيد الجلوس الملكي مناسبة وطنية تجسّد مسيرة ربع قرن من الحكمة والريادة في القيادة، حقق خلالها الأردن إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، رغم ما واجه من تحديات.

وقال: "نستلهم من جلالة الملك قيم العمل والإنجاز، ونؤكد التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة التطوير والتحديث في قطاع التكرير والطاقة".

وشدد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس حسن الحياري على أن الشركة ستواصل السير على نهج التحديث والاستثمار في البنية التحتية والطاقات البشرية، بما يعزز من قدرة الأردن على تحقيق أمنه بقطاع الطاقة.

وأضاف: "نُجدد العهد والولاء للقيادة الهاشمية، وسنظل أوفياء لرؤية جلالة الملك في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في ربوع الوطن".

وتقدمت الشركة ممثلة برئيس مجلس إدارتها، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش، مجددين البيعة والولاء لجلالته، ولسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ،ولي العهد.

--(بترا)

م ف/ و ر/ س ص/م ك/أس

09/06/2025 17:32:49