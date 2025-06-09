فاعليات اقتصادية: الملك قاد مسيرة نهضة الاقتصاد الوطني
عمان 9 حزيران (بترا)- أكدت فاعليات اقتصادية أن الأردن حقق إنجازات اقتصادية منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية رغم الظروف والتحديات الصعبة، مبينة أن جلالته وضع الشأن الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين بقمة أولوياته.
وقالت في بيانات صحافية، بمناسبة عيد الجلوس الملكي الـــ 26، إن جلالته عمل على تحفيز روح الإبداع والريادة وتشجيع إقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وتسويق المملكة تجارياً واستثمارياً في المحافل الدولية وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية ما أسهم في وصول المنتجات الأردنية لما يقارب 1.5 مليار مستهلك حول العالم.
نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، قال إن ذكرى الجلوس الملكي على العرش، تمثل مناسبة وطنية غالية نستحضر فيها مسيرة الإنجاز والعطاء التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية، والتي انعكست بشكل ملموس على مختلف مناحي الحياة في الأردن، وعلى مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف إن السنوات الماضية شهدت إنجازات نوعية في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، شملت تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات الاقتصادية، ودعم الاستثمار، مما أسهم في تعزيز قدرات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التخليص ونقل البضائع، الذي يعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة والاستيراد والتصدير.
وبين أبو عاقولة أن التوجيهات الملكية السامية شكلت خارطة طريق واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع شهد تطورا كبيرا على صعيد الخدمات المقدمة، وارتقاء في مستوى التنسيق مع الجهات الرسمية، بفضل دعم ورعاية جلالة الملك وحرصه الدائم على إزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين والعاملين في هذا القطاع.
وأكد أن النقابة، ومن خلفها العاملون في القطاع، سيبقون على العهد والولاء لجلالة الملك، وسيواصلون العمل بروح الانتماء والمسؤولية الوطنية لدعم مسيرة التحديث والإصلاح، والمساهمة الفاعلة في تنفيذ الرؤى الملكية الطموحة التي تهدف إلى ازدهار الأردن واستقراره.
ورفع أبو عاقولة باسم أعضاء مجلس إدارة النقابة والهيئة العامة أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأسرة الأردنية الواحدة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الهاشمية المظفرة.
من جانبه رفع رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي مستذكرا بفخر مسيرة الإنجاز والبناء، والنهضة الشاملة التي شهدتها المملكة في مختلف الميادين، بفضل حكمة جلالته، ورؤيته الثاقبة لمستقبل الأردن، والتي أرست أسس التطور وعززت مكانة الوطن على الساحة الإقليمية والدولية.
ودعا العين الخضري الله أن يعيد المناسبة العزيزة على جلالته والأردن أكثر ازدهارا ومنعة بقيادته الهاشمية المظفرة.
بدوره، رفع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أسمى آيات التهنئة والتبريك الى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين وكذلك يوم الجيش.
وقال إن غرف الصناعة والقطاع الصناعي وهم يشاركون الوطن احتفالاته بعيد الجلوس الملكي، فانهم يؤكدون استمرارهم في بذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة التقدم والحداثة والتجاوب بفاعلية مع مبادرات ورؤى جلالة الملك الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
وأضاف الجغبير أن الصناعة الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، بفضل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تفخر الصناعة الوطنية بأنها تعمل على تحقيق دعوة جلالته بضرورة الاعتماد على الذات، من خلال تطوير الصناعات الأردنية وتنويعها.
وشهد القطاع الصناعي أيضاً قفزات نوعية على مستوى الإنتاج، فقد حققت القيمة المضافة للقطاع إرتفاعاً لتصل إلى ما يقارب 7.33 مليار دينار، وهذا ما يمكن ملاحظته أيضاً من خلال إرتفاع مساهمة القطاع الصناعي إلى حوالي 21.7 بالمئة، حيث أن تلك القفزات الكبيرة والتطور الحاصل للقطاع مكننا من إعتباره قطاعا إستراتيجيا واعدا وقائدا لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة من قبل جلالته.
وقال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إن ذكرى الجلوس الملكي على العرش والثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، تشكّل روافد الفخر الوطني، وتجسّد مسيرة الدولة الأردنية الحديثة التي قامت على مبادئ النهضة، والسيادة، والكرامة الإنسانية.
وأضاف "أننا في ذكرى الجلوس الملكي، نقف وقفة اعتزاز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي خطّ نهجاً استثنائياً في البناء والإصلاح، مستندًا إلى رؤية عميقة الجذور، متطلعة إلى المستقبل، راسخة في ثوابتها، ومنفتحة على التغيير".
وجدد الصندوق التزامه بأداء رسالته في إدارة أموال الأردنيين بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة، بما يحقق العائد المستدام، ويحمي مدخرات المشتركين والمتقاعدين، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات في مختلف المحافظات.
وهنأ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد الجلوس الملكي الـ 26، مؤكدا اعتزاز الحركة العمالية الأردنية بقيادة جلالته الحكيمة.
وأكد الفناطسة، أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة فخر واعتزاز بتاريخ الأردن الحديث، كما تمثل علامة فارقة في مسيرة بناء الأردن ونهضته ورفعته، وتعبّر عن شموخ الوطن وقدرته على مواجهة التحديات والمخاطر والصعاب.
ووجه التحية إلى العمال الأردنيين في مختلف مواقعهم، مؤكداً أن عيد الجلوس الملكي، يشكل دافعاً لمزيد من العطاء والعمل في سبيل رفعة الوطن وتعزيز مكتسباته، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الوطن وقيادته وشعبه بالخير والبركات.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الرحيم البقاعي، أن عيد الجلوس الملكي مناسبة وطنية تجسّد مسيرة ربع قرن من الحكمة والريادة في القيادة، حقق خلالها الأردن إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، رغم ما واجه من تحديات.
وقال: "نستلهم من جلالة الملك قيم العمل والإنجاز، ونؤكد التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة التطوير والتحديث في قطاع التكرير والطاقة".
وشدد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس حسن الحياري على أن الشركة ستواصل السير على نهج التحديث والاستثمار في البنية التحتية والطاقات البشرية، بما يعزز من قدرة الأردن على تحقيق أمنه بقطاع الطاقة.
وأضاف: "نُجدد العهد والولاء للقيادة الهاشمية، وسنظل أوفياء لرؤية جلالة الملك في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في ربوع الوطن".
وتقدمت الشركة ممثلة برئيس مجلس إدارتها، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش، مجددين البيعة والولاء لجلالته، ولسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ،ولي العهد.
--(بترا)
م ف/ و ر/ س ص/م ك/أس
09/06/2025 17:32:49
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