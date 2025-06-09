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تراجع طفيف للجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

تراجع طفيف للجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

2025-06-09 03:07:20
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 9 حزيران (بترا)- سجّل الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً أمام كل من الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وبحسب تقارير مالية بريطانية، جرى تداول الإسترليني عند مستوى 1.3542 دولار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.11 بالمئة، كما تراجع أمام اليورو ليُتداول عند 1.1870 يورو، بانخفاض نسبته 0.13 بالمئة.
--(بترا)
رش/م ك/أس
09/06/2025 17:37:52

MENAFN09062025000117011021ID1109652966

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