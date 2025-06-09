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غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤدي دورا محوريا في التعامل مع الملف النووي الإيراني

غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤدي دورا محوريا في التعامل مع الملف النووي الإيراني

2025-06-09 02:20:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 9 - 6 (كونا) -- أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي دور الوكالة المحوري والمحايد في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
وقال غروسي في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الدوري لمجلس المحافظين الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين وتستمر خمسة أيام إن "الوكالة ستكون جهة لا غنى عنها في التحقق من أي اتفاق جديد يبرم بشأن البرنامج النووي الايراني".
وجدد دعوته لإيران إلى التعاون الكامل مع خبراء الوكالة مؤكدا انه لا يمكن توفير ضمانات كافية على سلمية البرنامج النووي من دون حل القضايا العالقة.
وأشار غروسي إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قام بها خلال الأشهر الماضية بالتعاون الوثيق مع كل من إيران والولايات المتحدة في إطار مشاورات نشطة تهدف الى دعم المفاوضات الثنائية بين الطرفين والوصول الى اتفاق متبادل يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وتناول غروسي في تقريره الفصلي اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم الانتشار النووي مع إيران مشيرا إلى ان الوكالة اكتشفت وجود جزيئات يورانيوم من صنع بشري في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران وهي ورامين ومريوان وتورقوزاباد حيث أجرت الوكالة عمليات وصول تكميلي خلال عامي 2019 و2020.
وقال غروسي "ومنذ ذلك الحين سعت الوكالة مرارا للحصول على تفسيرات فنية وموثوقة من إيران بشأن مصدر هذه الجزيئات من خلال اجتماعات ومشاورات رفيعة المستوى ورغم هذه الجهود لم تقدم إيران إجابات كافية أو ذات مصداقية فنية بل قامت بمحاولات لتطهير هذه المواقع مما أعاق أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة".
وكشف عن أن الوكالة توصلت بناء على تقييمها الفني لجميع المعلومات المتوفرة إلى ان المواقع الثلاثة المذكورة وغيرها من المواقع ذات الصلة كانت جزءا من برنامج نووي منظم وغير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي وأن بعض الأنشطة تضمنت استخدام مواد نووية غير معلن عنها.
وأعرب غروسي عن قلقه العميق من قرار إيران الأحادي بإيقاف تنفيذ التعديل الخاص بالبند 1ر3 من اتفاق الضمانات مما قلص بشكل كبير قدرة الوكالة على التحقق من الطبيعة السلمية الكاملة للبرنامج النووي الايراني وهو ما يشكل انتهاكا للالتزامات القانونية لإيران بموجب المادة 39 من الاتفاق والترتيبات الفرعية.
وأشار ألى ان التراكم السريع لكميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب الذي تجاوز 400 كيلوغرام كما ورد في تقرير منفصل بعنوان التحقق والرصد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب قرار مجلس الامن رقم 2231 يمثل مصدر قلق بالغ ويزيد من تعقيد الوضع القائم نظرا للتداعيات المحتملة على انتشار الأسلحة النووية.
وأكد ان حل القضايا العالقة يمثل شرطا أساسيا لتمكين الوكالة من تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني ذو طبيعة سلمية فقط داعيا إيران إلى التعاون الكامل والفعال مع الوكالة.
كما أكد ان التوصل إلى وضع مستقر للملف النووي الإيراني ستكون له آثار فورية ومباشرة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ويشكل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والازدهار في المنطقة.(النهاية)

ع م ق / ش م ع


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