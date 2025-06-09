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الرئاسة التركية تدين الاعتداء على سفينة (مادلين)

الرئاسة التركية تدين الاعتداء على سفينة (مادلين)

2025-06-09 02:20:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 9 - 6 (كونا) -- دان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون بشدة اليوم الاثنين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفينة المساعدات المدنية (مادلين) في المياه الدولية بالبحر المتوسط التي كانت في طريقها لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
وأكد ألطون في منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أن اعتداء قوات الاحتلال على سفينة (مادلين) يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان مؤكدا أن تركيا تدين بأقوى العبارات هذا الاعتداء الدنيء.
وأشار إلى أن ذلك "نتاج دولة إرهابية لا تعترف بأي معايير أخلاقية أو قانونية" مؤكدا أن ما يحدث في فلسطين من دمار ومجازر ممنهجة مستمرة منذ شهور هو قضية الإنسانية كلها.
وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي من خلال الوحشية التي يمارسها منذ أكثر من 20 شهرا تحول إلى آلة تهدد السلام الإقليمي وتعرض الأمن العالمي للخطر والتغاضي عن هذه الحقيقة أو التزام الصمت تجاهها هو بمنزلة التواطؤ مع هذه الجريمة".
وطالب ألطون مجددا بوقف العنف وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون انقطاع وتحقيق سلام عادل في المنطقة داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء إلى الاستجابة لهذه الصرخة واتخاذ خطوات ملموسة فورا.
وكان تحالف أسطول الحرية أعلن في وقت سابق اليوم أن سفينته المدنية (مادلين) التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط.
وقال التحالف في بيان إن قوات الاحتلال صعدت بشكل غير قانوني السفينة التي كانت تقل أيضا ناشطين واختطفت طاقمها المدني غير المسلح وصادرت حمولتها المنقذة للحياة بما في ذلك حليب الأطفال والطعام والإمدادات الطبية. (النهاية)

ا ع س / ف ل ا


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