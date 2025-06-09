الرئاسة التركية تدين الاعتداء على سفينة (مادلين)

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الرئاسة التركية تدين الاعتداء على سفينة (مادلين)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 9 - 6 (كونا) -- دان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون بشدة اليوم الاثنين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفينة المساعدات المدنية (مادلين) في المياه الدولية بالبحر المتوسط التي كانت في طريقها لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
وأكد ألطون في منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أن اعتداء قوات الاحتلال على سفينة (مادلين) يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان مؤكدا أن تركيا تدين بأقوى العبارات هذا الاعتداء الدنيء.
وأشار إلى أن ذلك "نتاج دولة إرهابية لا تعترف بأي معايير أخلاقية أو قانونية" مؤكدا أن ما يحدث في فلسطين من دمار ومجازر ممنهجة مستمرة منذ شهور هو قضية الإنسانية كلها.
وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي من خلال الوحشية التي يمارسها منذ أكثر من 20 شهرا تحول إلى آلة تهدد السلام الإقليمي وتعرض الأمن العالمي للخطر والتغاضي عن هذه الحقيقة أو التزام الصمت تجاهها هو بمنزلة التواطؤ مع هذه الجريمة".
وطالب ألطون مجددا بوقف العنف وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون انقطاع وتحقيق سلام عادل في المنطقة داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء إلى الاستجابة لهذه الصرخة واتخاذ خطوات ملموسة فورا.
وكان تحالف أسطول الحرية أعلن في وقت سابق اليوم أن سفينته المدنية (مادلين) التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط.
وقال التحالف في بيان إن قوات الاحتلال صعدت بشكل غير قانوني السفينة التي كانت تقل أيضا ناشطين واختطفت طاقمها المدني غير المسلح وصادرت حمولتها المنقذة للحياة بما في ذلك حليب الأطفال والطعام والإمدادات الطبية. (النهاية)
ا ع س / ف ل ا
وأكد ألطون في منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أن اعتداء قوات الاحتلال على سفينة (مادلين) يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان مؤكدا أن تركيا تدين بأقوى العبارات هذا الاعتداء الدنيء.
وأشار إلى أن ذلك "نتاج دولة إرهابية لا تعترف بأي معايير أخلاقية أو قانونية" مؤكدا أن ما يحدث في فلسطين من دمار ومجازر ممنهجة مستمرة منذ شهور هو قضية الإنسانية كلها.
وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي من خلال الوحشية التي يمارسها منذ أكثر من 20 شهرا تحول إلى آلة تهدد السلام الإقليمي وتعرض الأمن العالمي للخطر والتغاضي عن هذه الحقيقة أو التزام الصمت تجاهها هو بمنزلة التواطؤ مع هذه الجريمة".
وطالب ألطون مجددا بوقف العنف وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون انقطاع وتحقيق سلام عادل في المنطقة داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء إلى الاستجابة لهذه الصرخة واتخاذ خطوات ملموسة فورا.
وكان تحالف أسطول الحرية أعلن في وقت سابق اليوم أن سفينته المدنية (مادلين) التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط.
وقال التحالف في بيان إن قوات الاحتلال صعدت بشكل غير قانوني السفينة التي كانت تقل أيضا ناشطين واختطفت طاقمها المدني غير المسلح وصادرت حمولتها المنقذة للحياة بما في ذلك حليب الأطفال والطعام والإمدادات الطبية. (النهاية)
ا ع س / ف ل ا
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