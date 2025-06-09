لاعب منتخب الكويت للكيوكشن كاراتيه يحرز الذهبية ضمن بطولة دبي الدولية للمحترفين
دبي - 9 - 6 (كونا) -- أحرز لاعب منتخب الكويت ل(كيوكشن كاراتيه) ناصر الناصر اليوم الاثنين الميدالية الذهبية والمركز الأول ضمن بطولة دبي الدولية للمحترفين التي أقيمت في مدينة دبي بمشاركة أكثر من 350 لاعبا من 35 دولة حول العالم.
وجاء تتويج اللاعب الناصر (9 أعوام تحت 40 كيلو غراما) عن فئة الناشئين والشباب بفوزه في الدور نصف النهائي على لاعب منتخب كازاخستان قبل أن يحسم المباراة النهائية أمام لاعب منتخب أرمينيا بالضربة القاضية.
وأعرب الناصر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته بهذا الإنجاز والميدالية الذهبية رغم قوة المنافسة في مراحل البطولة.
وأهدى اللاعب هذا الإنجاز الى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مؤكدا عزمه على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ورفع اسم الكويت في شتى المحافل الدولية ومختلف البطولات المقبلة. (النهاية) س خ م / ن ع ع
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