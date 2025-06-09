لاعب منتخب الكويت للكيوكشن كاراتيه يحرز الذهبية ضمن بطولة دبي الدولية للمحترفين

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن

دبي - 9 - 6 (كونا) -- أحرز لاعب منتخب الكويت ل(كيوكشن كاراتيه) ناصر الناصر اليوم الاثنين الميدالية الذهبية والمركز الأول ضمن بطولة دبي الدولية للمحترفين التي أقيمت في مدينة دبي بمشاركة أكثر من 350 لاعبا من 35 دولة حول العالم.

وجاء تتويج اللاعب الناصر (9 أعوام تحت 40 كيلو غراما) عن فئة الناشئين والشباب بفوزه في الدور نصف النهائي على لاعب منتخب كازاخستان قبل أن يحسم المباراة النهائية أمام لاعب منتخب أرمينيا بالضربة القاضية.

وأعرب الناصر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته بهذا الإنجاز والميدالية الذهبية رغم قوة المنافسة في مراحل البطولة.

وأهدى اللاعب هذا الإنجاز الى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مؤكدا عزمه على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ورفع اسم الكويت في شتى المحافل الدولية ومختلف البطولات المقبلة. (النهاية) س خ م / ن ع ع