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الوفيات اليوم الاثنين 9 يونيو 2025

الوفيات اليوم الاثنين 9 يونيو 2025

2025-06-09 02:20:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 6 (كونا) -- في ذمة الله:

- أميرة طاهر محمد 77 عاما (شيعت)
(أرملة محمد جاسم كرم)
الرجال: الرميثية - حسينية آل الرسول
النساء: القرين ق3 ش36 م34

- عادل عبدالله أحمد الحجي 50 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الروضة ق4 ش48 م12

- غنيمة إسماعيل حسين محميد 67 عاما (شيعت)
(زوجة علي سردار محمد نواب دين)
الرجال: الجابرية - حسينية البلوش
النساء: مبارك الكبير ق8 ش27 م5

- جاسم حمد جاسم الدوب 23 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة العشاء)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: سلوى ق6 ش4 قسيمة 151 م42 شقة1


إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)


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