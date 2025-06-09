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الوفيات اليوم الاثنين 9 يونيو 2025
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 6 (كونا) -- في ذمة الله:
- أميرة طاهر محمد 77 عاما (شيعت)
(أرملة محمد جاسم كرم)
الرجال: الرميثية - حسينية آل الرسول
النساء: القرين ق3 ش36 م34
- عادل عبدالله أحمد الحجي 50 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الروضة ق4 ش48 م12
- غنيمة إسماعيل حسين محميد 67 عاما (شيعت)
(زوجة علي سردار محمد نواب دين)
الرجال: الجابرية - حسينية البلوش
النساء: مبارك الكبير ق8 ش27 م5
- جاسم حمد جاسم الدوب 23 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة العشاء)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: سلوى ق6 ش4 قسيمة 151 م42 شقة1
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
- أميرة طاهر محمد 77 عاما (شيعت)
(أرملة محمد جاسم كرم)
الرجال: الرميثية - حسينية آل الرسول
النساء: القرين ق3 ش36 م34
- عادل عبدالله أحمد الحجي 50 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الروضة ق4 ش48 م12
- غنيمة إسماعيل حسين محميد 67 عاما (شيعت)
(زوجة علي سردار محمد نواب دين)
الرجال: الجابرية - حسينية البلوش
النساء: مبارك الكبير ق8 ش27 م5
- جاسم حمد جاسم الدوب 23 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة العشاء)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: سلوى ق6 ش4 قسيمة 151 م42 شقة1
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
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