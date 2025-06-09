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مدير (وكالة الطاقة الذرية) يؤكد حصوله على الموافقة الفورية لزيارة (مرج السلطان)

مدير (وكالة الطاقة الذرية) يؤكد حصوله على الموافقة الفورية لزيارة (مرج السلطان)

2025-06-09 02:20:02
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 9 - 6 (كونا) -- أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الاثنين حصوله على الموافقة الفورية خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع من أجل زيارة منشأة (مرج السلطان).
وقال غروسي خلال مؤتمر صحفي عقده أثناء اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الذرية إن "منشأة (مرج السلطان) كانت تستخدم سابقا لتحويل اليورانيوم وتصنيع الوقود المرتبط بمفاعل دير الزور الذي يشتبه في أنه كان جزءا من برنامج نووي سري".
وأضاف أنه تم أخذ عينات شاملة من جميع أنحاء المنشأة مبينا أن نتائج هذه العينات ستكون حاسمة في تحديد نوع الأنشطة التي جرت هناك سابقا.
وذكر غروسي أن زيارته الى سوريا الأسبوع الماضي تمثل خطوة متقدمة بعد سنوات من الجمود في الملف السوري مؤكدا سعي الوكالة الى العودة قريبا إلى سوريا بهدف مواصلة عمليات التفتيش بما في ذلك زيارة موقع دير الزور نفسه.
وفي رده على سؤال حول التصريحات الصادرة من الاحتلال الاسرائيلي والإشارات إلى احتمال القيام بعمل عسكري قال غروسي أن الوكالة تتعامل مع هذه الملفات من منظور مختلف يليق بمنظمة دولية تسعى إلى إيجاد حلول دبلوماسية بعيدا عن استخدام القوة.
وأضاف أن الحل الأمثل هو التفاوض والشفافية وأن الوكالة إذا ما تولت مهمة التحقق والمراقبة بشكل فعال ودقيق فإنها قادرة على توفير الضمانات اللازمة لحكومة الاحتلال والعالم بعدم وجود تهديدات نووية من الطرف المعني.
وتطرق غروسي إلى استمرار القلق بشأن الوضع في أوكرانيا خصوصا في ما يتعلق بمحطة زابوريجيا النووية حيث تواصل الوكالة متابعة الأوضاع الميدانية وتعمل على ضمان سلامة المنشآت النووية في ظل النزاع القائم.
كما تطرق إلى التحديات التي تواجه الوكالة نتيجة الضغوط السياسية والمالية من بعض الدول المانحة على خلفية التزام الوكالة بمبادئ التنوع والمساواة بين الجنسين مؤكدا أن هذه المبادئ تشكل خطا أحمر لا يمكن التراجع عنه.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة أوضح غورسي أنه لم يعد كافيا للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني الحالي حيث التطورات التقنية الحاصلة في البرنامج تتطلب إطارا جديدا كليا.
وأضاف إن الاتفاق النووي الإيراني صمم بشكل يتناسب مع برنامج نووي في مرحلة مختلفة تماما عما هو عليه اليوم وحتى لو أعيد تفعيل الاتفاق فإنه لن يكون كافيا نظرا لامتلاك طهران تقنيات جديدة.
وشدد على أن عدم قدرة الوكالة على تأكيد سلمية البرنامج النووي الإيراني بالكامل لا يعني اعتباره برنامجا غير قانوني موضحا أن الأمر مرتبط بنقص المعلومات وغياب تفسيرات واضحة ونهائية من الجانب الإيراني.(النهاية)

ع م ق / ش م ع


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