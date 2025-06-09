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سفارة الكويت في واشنطن تهيب بالمواطنين أخذ الحيطة والابتعاد عن الاحتجاجات في لوس أنجلوس

سفارة الكويت في واشنطن تهيب بالمواطنين أخذ الحيطة والابتعاد عن الاحتجاجات في لوس أنجلوس

2025-06-09 02:20:02
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 6 (كونا) -- أهابت سفارة دولة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين بجميع المواطنين الكويتيين الموجودين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وبالأخص مدينة لوس أنجلوس وضواحيها ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع المظاهرات والاحتجاجات الجارية في المدينة.
وأكدت السفارة في بيان ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر عن السلطات المحلية.
وحثت السفارة المواطنين على التواصل معها ومع القنصليات العامة عند الضرورة وذلك على هواتف الطوارئ التالية:
السفارة في واشنطن 2022620758
القنصلية العامة في لوس أنجلوس 3102793644
القنصلية في نيويورك 9172426688
المكتب الثقافي في لوس أنجلوس 3107464789. (النهاية)

ا م م / ف ل ا


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