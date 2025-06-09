سفارة الكويت في واشنطن تهيب بالمواطنين أخذ الحيطة والابتعاد عن الاحتجاجات في لوس أنجلوس

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
سفارة الكويت في واشنطن تهيب بالمواطنين أخذ الحيطة والابتعاد عن الاحتجاجات في لوس أنجلوس
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 6 (كونا) -- أهابت سفارة دولة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين بجميع المواطنين الكويتيين الموجودين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وبالأخص مدينة لوس أنجلوس وضواحيها ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع المظاهرات والاحتجاجات الجارية في المدينة.
وأكدت السفارة في بيان ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر عن السلطات المحلية.
وحثت السفارة المواطنين على التواصل معها ومع القنصليات العامة عند الضرورة وذلك على هواتف الطوارئ التالية:
السفارة في واشنطن 2022620758
القنصلية العامة في لوس أنجلوس 3102793644
القنصلية في نيويورك 9172426688
المكتب الثقافي في لوس أنجلوس 3107464789. (النهاية)
ا م م / ف ل ا
وأكدت السفارة في بيان ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر عن السلطات المحلية.
وحثت السفارة المواطنين على التواصل معها ومع القنصليات العامة عند الضرورة وذلك على هواتف الطوارئ التالية:
السفارة في واشنطن 2022620758
القنصلية العامة في لوس أنجلوس 3102793644
القنصلية في نيويورك 9172426688
المكتب الثقافي في لوس أنجلوس 3107464789. (النهاية)
ا م م / ف ل ا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
الاتحاد الأوروبي و6 دول يصادقون على معاهدة أعالي البحار
الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية
المفوضية الأوروبية تعلن إطلاق الميثاق الأوروبي للمحيطات
النهج الملكي يدفع المرأة الأردنية نحو تمثيل أكبر في البرلمان
العكاليك يستقبل أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام في حدود المدورة