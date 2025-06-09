(الأرصاد الجوية): رياح نشطة مثيرة للغبار تبدأ آخر نهار اليوم الاثنين

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(الأرصاد الجوية): رياح نشطة مثيرة للغبار تبدأ آخر نهار اليوم الاثنين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 6 (كونا) -- قال مدير إدارة الارصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مع كتلة هوائية حارة ورطبة مصحوبة برياح جنوبية شرقية نشطة تزيد سرعتها عن 50 كيلو مترا في الساعة تبدأ آخر نهار اليوم الاثنين وتكون مثيرة للغبار.
وأضاف العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن نشاط الرياح يستمر حتى منتصف الليل من اليوم وتقل معها الرؤية الافقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتؤدي الى ارتفاع الأمواج الى أكثر من سبعة اقدام ليلا.
وأوضح أن الغبار يترسب تدريجيا بعد منتصف الليلة على أن تعاود الرياح نشاطها في نفس التوقيت تقريبا من منتصف نهار غد الثلاثاء مثيرة للغبار على بعض المناطق ويكون تأثيرها أكثر على البحر والمناطق الساحلية.
وتوقع أن يكون الطقس خلال هذه الفترة حارا ورطبا نسبيا نهارا ومائلا للحرارة ورطبا على السواحل حيث تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة هذه الفترة ما بين 43 الى 46 درجة مئوية أما الصغرى المتوقعة ما بين 27 الى 30 درجة مئوية.
ونبه المواطنين والمقيمين لضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للادارة والتحذيرات الجوية على تطبيق (سهل) وعبر تطبيق الإدارة وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس. (النهاية) ز ه ر/ ن و ف
وأضاف العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن نشاط الرياح يستمر حتى منتصف الليل من اليوم وتقل معها الرؤية الافقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتؤدي الى ارتفاع الأمواج الى أكثر من سبعة اقدام ليلا.
وأوضح أن الغبار يترسب تدريجيا بعد منتصف الليلة على أن تعاود الرياح نشاطها في نفس التوقيت تقريبا من منتصف نهار غد الثلاثاء مثيرة للغبار على بعض المناطق ويكون تأثيرها أكثر على البحر والمناطق الساحلية.
وتوقع أن يكون الطقس خلال هذه الفترة حارا ورطبا نسبيا نهارا ومائلا للحرارة ورطبا على السواحل حيث تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة هذه الفترة ما بين 43 الى 46 درجة مئوية أما الصغرى المتوقعة ما بين 27 الى 30 درجة مئوية.
ونبه المواطنين والمقيمين لضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للادارة والتحذيرات الجوية على تطبيق (سهل) وعبر تطبيق الإدارة وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس. (النهاية) ز ه ر/ ن و ف
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