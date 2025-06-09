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الرئيس الأمريكي يتمسك بنشر الحرس الوطني في (لوس أنجلوس) وحاكم (كاليفورنيا) يطالبه بالتراجع ويعلن مقاضاته

الرئيس الأمريكي يتمسك بنشر الحرس الوطني في (لوس أنجلوس) وحاكم (كاليفورنيا) يطالبه بالتراجع ويعلن مقاضاته

2025-06-09 02:20:01
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 6 (كونا) -- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين تمسكه بقرار ارسال 2000 عنصر من الحرس الوطني إلى مدينة (لوس أنجلوس) بولاية (كاليفورنيا) حيث اندلعت قبل أيام احتجاجات معارضة لطريقة الإدارة الأمريكية في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين فيما أعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم أنه سيقاضي الرئيس بسبب عذل القرار.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) للتواصل الاجتماعي "اتخذنا قرارا رائعا بإرسال الحرس الوطني للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة والمحرضة في كاليفورنيا".
وأضاف "لو لم نفعل ذلك لكانت لوس أنجلوس قد محيت تماما. كان ينبغي على الحاكم والعمدة غير الكفوئين أن يقولا: شكرا لك أيها الرئيس ترامب أنت رائع للغاية. لن نكون شيئا بدونك يا سيدي. وبدلا من ذلك اختارا الكذب على شعب كاليفورنيا وأمريكا بالقول إننا لسنا بحاجة إليهم (عناصر الحرس الوطني) وإن هذه احتجاجات سلمية".
واعتبر أن "مجرد إلقاء نظرة واحدة على الصور ومقاطع الفيديو للعنف والدمار يخبرك بكل ما عليك معرفته. سنفعل دائما ما هو مطلوب للحفاظ على سلامة مواطنينا حتى نتمكن معا من جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
من جانبه أعلن حاكم الولاية (ديمقراطي) غافين نيوسوم أنه سيقاضي الإدارة الأمريكية على قرار ارسال الحرس الوطني دون موافقته حيث يقضي العرف السياسي بالتشاور مع الحاكم وأخذ موافقته قبل إرسال الحرس الوطني إلى الولاية.
وكتب نيوسوم في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي "طلبت رسميا من إدارة ترامب إلغاء نشرها غير القانوني للحرس الوطني في مقاطعة لوس أنجلوس وإعادته إلى قيادتي".
وأضاف "لم نواجه أي مشكلة حتى تدخل ترامب. هذا انتهاك خطير لسيادة الولاية حيث يؤجج التوترات".
وتابع الحاكم أن "دونالد ترامب يفاقم هذه الأزمة. إن قيادة الحرس الوطني لولاية دون استشارة حاكمها أمر غير قانوني وغير أخلاقي. كاليفورنيا ستقاضي ترامب أمام المحكمة".
من جانبها أعلنت الشرطة حدوث أعمال فوضى ونهب خلال الليلة الماضية.
وكانت القيادة الأمريكية الشمالية (تابعة للبنتاغون) قد أوضحت في بيان أمس الأحد أن نشر الحرس الوطني اتخذ "من أجل حماية الموظفين الفيدراليين والممتلكات الفيدرالية في منطقة لوس أنجلوس الكبرى".
وتجددت الاشتباكات خلال عطلة نهاية الأسبوع بين أفراد الأمن ومحتجين في مواجهات متوترة بمنطقة (باراماونت) جنوب شرقي لوس أنجلوس وسط احتجاجات على تطبيق قوانين الهجرة حيث تستخدم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين.
وذكرت وزارة الأمن الداخلي في بيان أن "ألف شخص من مثيري الشغب حاصروا مبنى اتحادي لإنفاذ القانون واعتدوا على الأفراد التابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وثقبوا إطارات السيارات وعمدوا على تشويه المباني".
وتصاعدت الاحتجاجات بعد أن نفذت سلطات الهجرة الفيدرالية يوم الأول من أمس السبت عمليات تفتيش في ثلاثة موقع بالولاية أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصا وذلك في إطار حملة الرئيس ترامب للتصدي للهجرة غير الشرعية. (النهاية)

ع س ج / م م ج


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