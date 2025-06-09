وكيل (الداخلية) بالتكليف يشيد بجاهزية وجهود الفرق الأمنية والقوى المساندة لاستقبال الحجاج العائدين

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وكيل (الداخلية) بالتكليف يشيد بجاهزية وجهود الفرق الأمنية والقوى المساندة لاستقبال الحجاج العائدين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 6 (كونا) -- أشاد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني اليوم الاثنين بجاهزية الفرق الأمنية والقوى المساندة لاستقبال الحجاج العائدين بعد أداء مناسك الحج مثمنا جهودهم المبذولة لضمان انسيابية العمل وتوفير الأجواء الآمنة والمنظمة لعودتهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية عقب جولة تفقدية قام بها اللواء العدواني في مطار الكويت الدولي للاطلاع على الترتيبات المتخذة لاستقبال الحجاج في إطار الحرص على تسهيل إجراءات وصولهم وضمان أعلى درجات الجاهزية الأمنية والتنظيمية.
وذكر البيان أن اللواء العدواني نقل تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى جميع منتسبي الوزارة وإشادته بما أبدوه من التزام وتفان في خدمة الوطن خلال هذه الفترة.
ووفق البيان شملت الجولة تفقد نقاط التفتيش الأمنية ومواقع استقبال المسافرين والاطلاع على آلية سير عمل صالة جوازات (القادمون) وآليات التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية في المطار ومتابعة الجهود الميدانية المبذولة لتنظيم حركة السير في محيط المطار بما يضمن انسيابية المرور وتسهيل تنقل المسافرين ومرافقيهم.
كان في استقبال وكيل وزارة الداخلية بالتكليف لدى وصوله الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ بالتكليف العميد عاطف الحبشي وعدد من القيادات الأمنية. (النهاية)
ع ج ر
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية عقب جولة تفقدية قام بها اللواء العدواني في مطار الكويت الدولي للاطلاع على الترتيبات المتخذة لاستقبال الحجاج في إطار الحرص على تسهيل إجراءات وصولهم وضمان أعلى درجات الجاهزية الأمنية والتنظيمية.
وذكر البيان أن اللواء العدواني نقل تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى جميع منتسبي الوزارة وإشادته بما أبدوه من التزام وتفان في خدمة الوطن خلال هذه الفترة.
ووفق البيان شملت الجولة تفقد نقاط التفتيش الأمنية ومواقع استقبال المسافرين والاطلاع على آلية سير عمل صالة جوازات (القادمون) وآليات التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية في المطار ومتابعة الجهود الميدانية المبذولة لتنظيم حركة السير في محيط المطار بما يضمن انسيابية المرور وتسهيل تنقل المسافرين ومرافقيهم.
كان في استقبال وكيل وزارة الداخلية بالتكليف لدى وصوله الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ بالتكليف العميد عاطف الحبشي وعدد من القيادات الأمنية. (النهاية)
ع ج ر
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