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وكيل (الداخلية) بالتكليف يشيد بجاهزية وجهود الفرق الأمنية والقوى المساندة لاستقبال الحجاج العائدين

وكيل (الداخلية) بالتكليف يشيد بجاهزية وجهود الفرق الأمنية والقوى المساندة لاستقبال الحجاج العائدين

2025-06-09 02:20:00
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 6 (كونا) -- أشاد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني اليوم الاثنين بجاهزية الفرق الأمنية والقوى المساندة لاستقبال الحجاج العائدين بعد أداء مناسك الحج مثمنا جهودهم المبذولة لضمان انسيابية العمل وتوفير الأجواء الآمنة والمنظمة لعودتهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية عقب جولة تفقدية قام بها اللواء العدواني في مطار الكويت الدولي للاطلاع على الترتيبات المتخذة لاستقبال الحجاج في إطار الحرص على تسهيل إجراءات وصولهم وضمان أعلى درجات الجاهزية الأمنية والتنظيمية.
وذكر البيان أن اللواء العدواني نقل تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى جميع منتسبي الوزارة وإشادته بما أبدوه من التزام وتفان في خدمة الوطن خلال هذه الفترة.
ووفق البيان شملت الجولة تفقد نقاط التفتيش الأمنية ومواقع استقبال المسافرين والاطلاع على آلية سير عمل صالة جوازات (القادمون) وآليات التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية في المطار ومتابعة الجهود الميدانية المبذولة لتنظيم حركة السير في محيط المطار بما يضمن انسيابية المرور وتسهيل تنقل المسافرين ومرافقيهم.
كان في استقبال وكيل وزارة الداخلية بالتكليف لدى وصوله الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ بالتكليف العميد عاطف الحبشي وعدد من القيادات الأمنية. (النهاية)

ع ج ر


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