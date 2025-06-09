Fujirebio تعلن عن تعاون استراتيجي مع كلية الطب بجامعة ستانفورد لتطوير أبحاث الأمراض المعدية

Fujirebio تعلن عن تعاون استراتيجي مع كلية الطب بجامعة ستانفورد لتطوير أبحاث الأمراض المعدية
صرَّح Goki Ishikawa، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة .Fujirebio Holdings, Inc قائلاً: "تُعدُّ الأمراض المعدية من أكبر التحديات الصحية العالمية في عصرنا." وأضاف: "من خلال التعاون مع مختبر الفيروسات الإكلينيكية بجامعة ستانفورد تحت إشراف البروفيسور Benjamin Pinsky، ومختبر الأحياء الدقيقة الإكلينيكي بجامعة ستانفورد تحت إشراف البروفيسور Niaz Banaei، فإننا نوحّد بين الخبرات العلمية من الطراز العالمي، والتقنيات المتطورة، والرؤى المتعمقة في مجال الصحة العالمية. يُبرز هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لبناء عالم أكثر صحة ومرونة".
وقال الدكتور Peter Wagner، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة .Fluxus, Inc: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة إلى الأمام في مهمتنا لتحسين الصحة العامة على مستوى العالم، من خلال الجمع بين خبرة Fujirebio العالمية في مجال التشخيصات المختبرية، وأنظمة الكشف فائقة الحساسية لدى Fluxus، مع الأبحاث الرائدة على مستوى العالم التي تقدمها جامعة ستانفورد." وأضاف: "تنتابنا حالة من الفخر الشديد بالعمل مع نخبة من خبراء الأمراض المعدية في جامعة ستانفورد".
نبذة عن Fujirebio
تُعدَّ Fujirebio، إحدى شركات H.U. Group Holdings Inc.، هي شركة قائمة على البحث والتطوير، تعمل باستمرار على تطوير تقنيات جديدة في مجال التشخيصات المختبرية (IVD) وعلامات حيوية فريدة ذات قيمة سريرية عالية. مهمتنا كمجموعة هي خلق قيمة جديدة في مجال الرعاية الصحية، ومن خلال ذلك المساهمة في صحة الإنسان ومستقبل الطب. تركّز فرقنا العالمية، الموجودة في اليابان وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة، على تقديم منتجات بأعلى معايير الجودة لعملائنا وشركائنا. نحن نُقدِّر الشراكات مع الشركات الرائدة الأخرى في هذا القطاع، ونعمل على تبادل المعرفة والقدرات والمواد الأساسية لتوفير وتطوير وتصنيع حلول تشخيصية على مجموعة واسعة من المنصات. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة: .
نبذة عن Fluxus
تُعدُّ Fluxus شركة رائدة ومبتكرة في تقنيات الموائع الضوئية، حيث تطوّر أنظمة كشف فائقة الحساسية وحلولاً للفحوصات المخبرية بهدف تعزيز تشخيص الأمراض ومراقبتها وعلاجها.
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