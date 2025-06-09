Fujirebio تعلن عن تعاون استراتيجي مع كلية الطب بجامعة ستانفورد لتطوير أبحاث الأمراض المعدية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Fujirebio، الشركة الرائدة في الابتكار في مجال التشخيصات المختبرية، اليوم عن تعاون مع كلية الطب بجامعة ستانفورد (الموقع: بالو ألتو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية) لتطوير الأبحاث والابتكار في مجال اختبار الأمراض المعدية. يهدف هذا التعاون إلى تسريع اعتماد فحوصات المناعة فائقة الحساسية التي تدمج تقنية عد الجزيئات الفردية التي طورتها شركة Fluxus, Inc، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة Fujirebio وتقع في وادي السيليكون. يمكن أن تؤدي الحساسية العالية للاختبارات إلى تحسين قرارات العلاج في العيادات، وتسريع الأبحاث المتعلقة بالعلاجات والاستراتيجيات الوقائية ضد تهديدات الأمراض المعدية على مستوى العالم.

صرَّح Goki Ishikawa، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة .Fujirebio Holdings, Inc قائلاً: "تُعدُّ الأمراض المعدية من أكبر التحديات الصحية العالمية في عصرنا." وأضاف: "من خلال التعاون مع مختبر الفيروسات الإكلينيكية بجامعة ستانفورد تحت إشراف البروفيسور Benjamin Pinsky، ومختبر الأحياء الدقيقة الإكلينيكي بجامعة ستانفورد تحت إشراف البروفيسور Niaz Banaei، فإننا نوحّد بين الخبرات العلمية من الطراز العالمي، والتقنيات المتطورة، والرؤى المتعمقة في مجال الصحة العالمية. يُبرز هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لبناء عالم أكثر صحة ومرونة".

وقال الدكتور Peter Wagner، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة .Fluxus, Inc: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة إلى الأمام في مهمتنا لتحسين الصحة العامة على مستوى العالم، من خلال الجمع بين خبرة Fujirebio العالمية في مجال التشخيصات المختبرية، وأنظمة الكشف فائقة الحساسية لدى Fluxus، مع الأبحاث الرائدة على مستوى العالم التي تقدمها جامعة ستانفورد." وأضاف: "تنتابنا حالة من الفخر الشديد بالعمل مع نخبة من خبراء الأمراض المعدية في جامعة ستانفورد".

نبذة عن Fujirebio

تُعدَّ Fujirebio، إحدى شركات H.U. Group Holdings Inc.، هي شركة قائمة على البحث والتطوير، تعمل باستمرار على تطوير تقنيات جديدة في مجال التشخيصات المختبرية (IVD) وعلامات حيوية فريدة ذات قيمة سريرية عالية. مهمتنا كمجموعة هي خلق قيمة جديدة في مجال الرعاية الصحية، ومن خلال ذلك المساهمة في صحة الإنسان ومستقبل الطب. تركّز فرقنا العالمية، الموجودة في اليابان وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة، على تقديم منتجات بأعلى معايير الجودة لعملائنا وشركائنا. نحن نُقدِّر الشراكات مع الشركات الرائدة الأخرى في هذا القطاع، ونعمل على تبادل المعرفة والقدرات والمواد الأساسية لتوفير وتطوير وتصنيع حلول تشخيصية على مجموعة واسعة من المنصات. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة: .

نبذة عن Fluxus

تُعدُّ Fluxus شركة رائدة ومبتكرة في تقنيات الموائع الضوئية، حيث تطوّر أنظمة كشف فائقة الحساسية وحلولاً للفحوصات المخبرية بهدف تعزيز تشخيص الأمراض ومراقبتها وعلاجها.

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