TCL وأرسنال تعلنان توسيع شراكتهما العالمية ضمن اتفاقية تمتد لعدة سنوات

TCL وأرسنال تعلنان توسيع شراكتهما العالمية ضمن اتفاقية تمتد لعدة سنوات
يمثل هذا الإنجاز بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين علامتين أيقونيتين، تجمعهما قيم مشتركة تتمثل في الابتكار والتميّز والتقدّم. واستناداً إلى شراكة إقليمية ناجحة انطلقت منذ عام 2023 في كل من المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تنتقل TCL وأرسنال الآن بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب عبر توسيع نطاقها إلى مستوى عالمي، ما يتيح لهما تعزيز التواصل مع الجماهير والمستهلكين في المزيد من الأسواق الجديدة عبر منظومة من القيم المشتركة التي تحتفي بالأداء والابتكار والتطوّر.
وبهذه المناسبة، صرّحت ساني يانغ، المدير العام لشركة TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلة: "نفخر اليوم بترقية شراكتنا مع نادي أرسنال إلى مستوى عالمي، ما يشكّل علامة فارقة في مسيرة TCL. يجسّد هذا التوسّع في التعاون الطموح المشترك نحو الريادة من خلال التميّز والابتكار والشغف. وبصفتنا علامة تجارية تضع في صميم رؤيتها مستقبل الحياة الذكية، نحرص على تقديم تجارب غامرة تمزج بين قوة التكنولوجيا وروح الرياضة. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل معاً على بناء إرث يُلهم التميّز في مختلف أنحاء العالم".
تقديم لحظات مؤثرة داخل الملعب وخارجه :
منذ انطلاق الشراكة في عام 2023، تعاونت TCL ونادي أرسنال في إطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة البارزة التي قرّبت الجماهير من النادي والعلامة التجارية على حد سواء. ومن بين هذه الفعاليات:
-
الحملة الرقمية Go Big with TCL ، التي شارك فيها كل من بوكايو ساكا، وغابرييل جيسوس، ومحمد النني، وقدّمت مجموعة شاشات XL من TCL إلى الجماهير حول العالم.
Inspire Greatness ، وهو فيلم بطولي إقليمي من بطولة ميكيل ميرينو، وديكلان رايس، وبن وايت، حيث سلّط الضوء على التزام كل من TCL وأرسنال المشترك بتمكين المجتمعات من خلال الرياضة والابتكار.
تجارب لقاء حصرية في دبي أتاحت للجماهير وعملاء TCL فرصة اللقاء المباشر مع لاعبي أرسنال خلال المعسكر التدريبي الشتوي للنادي.
أسطورة نادي أرسنال روبرت بيريس زار جناح TCL في معرض IFA برلين 2023، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في التقنيات الاستهلاكية.
في تركيا، شارك المدافع الأسطوري مارتن كيون في فعالية إطلاق منتجات TCL الإقليمية، حيث تفاعل مع وسائل الإعلام والشركاء وموظفي الشركة احتفالاً بهذه الشراكة.
نحو المستقبل: سرد أعمق وتفاعل أكبر مع الجماهير
بعد النجاح اللافت لحملة Inspire Greatness، يمكن للجماهير ترقّب موجة جديدة من المبادرات السردية الإبداعية في إطار الشراكة العالمية الموسّعة، والتي تتضمّن مشاركة نجم فريق أرسنال الأول، بوكايو ساكا، الذي تم تعيينه سفيراً رسمياً لـ TCL. كما تشمل الشراكة الموسعة فريق سيدات أرسنال الفائز بدوري أبطال أوروبا للسيدات، في خطوة تؤكد التزام TCL بالمساواة والابتكار في مختلف جوانب اللعبة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج منتجات TCL ضمن برنامج نادي أرسنال الرئيسي في أيام المباريات "Live from N5"، بهدف تعزيز تفاعل الجماهير العالمية للنادي، وجعل التكنولوجيا الذكية جزءاً من تجربة يوم المباراة.
ويُجسد هذا الإعلان العالمي الحضور المتسارع لـ TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها، بينما تواصل العلامة التجارية الابتكار في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، وتوسيع روابطها العاطفية مع عشّاق الرياضة حول العالم.
ستواصل TCL تعاونها مع نادي أرسنال لصياغة قصص ملهمة، وابتكار تجارب تفاعلية فريدة للجماهير، وتقديم لحظات لا تُنسى عبر مختلف نقاط التواصل – سواء في الملعب، أو على الشاشات، أو في المنزل.
حول TCL :
تُعد شركة "TCL" إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد روّاد صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقاً حول العالم. وتتخصص الشركة في الأبحاث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بدءاً من أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. قم بزيارة موقع شركة TCL من خلال:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
الاتحاد الأوروبي و6 دول يصادقون على معاهدة أعالي البحار
الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية
المفوضية الأوروبية تعلن إطلاق الميثاق الأوروبي للمحيطات
النهج الملكي يدفع المرأة الأردنية نحو تمثيل أكبر في البرلمان
العكاليك يستقبل أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام في حدود المدورة