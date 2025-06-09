TCL وأرسنال تعلنان توسيع شراكتهما العالمية ضمن اتفاقية تمتد لعدة سنوات

MENAFN - AETOSWire) أعلنت TCL، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والمُصنّفة ثاني أفضل علامة تجارية في انتاج أجهزة التلفاز على مستوى العالم، عن ترقية شراكتها مع نادي أرسنال لكرة القدم إلى مستوى عالمي، لتصبح شريك الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي الرسمي للنادي.

يمثل هذا الإنجاز بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين علامتين أيقونيتين، تجمعهما قيم مشتركة تتمثل في الابتكار والتميّز والتقدّم. واستناداً إلى شراكة إقليمية ناجحة انطلقت منذ عام 2023 في كل من المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تنتقل TCL وأرسنال الآن بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب عبر توسيع نطاقها إلى مستوى عالمي، ما يتيح لهما تعزيز التواصل مع الجماهير والمستهلكين في المزيد من الأسواق الجديدة عبر منظومة من القيم المشتركة التي تحتفي بالأداء والابتكار والتطوّر.

وبهذه المناسبة، صرّحت ساني يانغ، المدير العام لشركة TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلة: "نفخر اليوم بترقية شراكتنا مع نادي أرسنال إلى مستوى عالمي، ما يشكّل علامة فارقة في مسيرة TCL. يجسّد هذا التوسّع في التعاون الطموح المشترك نحو الريادة من خلال التميّز والابتكار والشغف. وبصفتنا علامة تجارية تضع في صميم رؤيتها مستقبل الحياة الذكية، نحرص على تقديم تجارب غامرة تمزج بين قوة التكنولوجيا وروح الرياضة. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل معاً على بناء إرث يُلهم التميّز في مختلف أنحاء العالم".

تقديم لحظات مؤثرة داخل الملعب وخارجه :

منذ انطلاق الشراكة في عام 2023، تعاونت TCL ونادي أرسنال في إطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة البارزة التي قرّبت الجماهير من النادي والعلامة التجارية على حد سواء. ومن بين هذه الفعاليات:



الحملة الرقمية Go Big with TCL ، التي شارك فيها كل من بوكايو ساكا، وغابرييل جيسوس، ومحمد النني، وقدّمت مجموعة شاشات XL من TCL إلى الجماهير حول العالم.

Inspire Greatness ، وهو فيلم بطولي إقليمي من بطولة ميكيل ميرينو، وديكلان رايس، وبن وايت، حيث سلّط الضوء على التزام كل من TCL وأرسنال المشترك بتمكين المجتمعات من خلال الرياضة والابتكار.

تجارب لقاء حصرية في دبي أتاحت للجماهير وعملاء TCL فرصة اللقاء المباشر مع لاعبي أرسنال خلال المعسكر التدريبي الشتوي للنادي.

أسطورة نادي أرسنال روبرت بيريس زار جناح TCL في معرض IFA برلين 2023، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في التقنيات الاستهلاكية. في تركيا، شارك المدافع الأسطوري مارتن كيون في فعالية إطلاق منتجات TCL الإقليمية، حيث تفاعل مع وسائل الإعلام والشركاء وموظفي الشركة احتفالاً بهذه الشراكة.

نحو المستقبل: سرد أعمق وتفاعل أكبر مع الجماهير

بعد النجاح اللافت لحملة Inspire Greatness، يمكن للجماهير ترقّب موجة جديدة من المبادرات السردية الإبداعية في إطار الشراكة العالمية الموسّعة، والتي تتضمّن مشاركة نجم فريق أرسنال الأول، بوكايو ساكا، الذي تم تعيينه سفيراً رسمياً لـ TCL. كما تشمل الشراكة الموسعة فريق سيدات أرسنال الفائز بدوري أبطال أوروبا للسيدات، في خطوة تؤكد التزام TCL بالمساواة والابتكار في مختلف جوانب اللعبة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج منتجات TCL ضمن برنامج نادي أرسنال الرئيسي في أيام المباريات "Live from N5"، بهدف تعزيز تفاعل الجماهير العالمية للنادي، وجعل التكنولوجيا الذكية جزءاً من تجربة يوم المباراة.

ويُجسد هذا الإعلان العالمي الحضور المتسارع لـ TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها، بينما تواصل العلامة التجارية الابتكار في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، وتوسيع روابطها العاطفية مع عشّاق الرياضة حول العالم.

ستواصل TCL تعاونها مع نادي أرسنال لصياغة قصص ملهمة، وابتكار تجارب تفاعلية فريدة للجماهير، وتقديم لحظات لا تُنسى عبر مختلف نقاط التواصل – سواء في الملعب، أو على الشاشات، أو في المنزل.

حول TCL :

تُعد شركة "TCL" إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد روّاد صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقاً حول العالم. وتتخصص الشركة في الأبحاث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بدءاً من أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. قم بزيارة موقع شركة TCL من خلال: