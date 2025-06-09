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جوجل تتيح استخدام جيميني لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني

جوجل تتيح استخدام جيميني لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني

2025-06-09 02:13:04
(MENAFN- Al Watan) أوضحت "جوجل" أن ملخصات الرسائل بالذكاء الاصطناعي ستظهر بصورة آلية في إصدارات "جي ميل" للهواتف الذكية والتطبيقات حتى يقرر المستخدم إلغاء الخدمة، حيث لاحظ مستخدمو خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" الشهيرة ظهور خيار إضافي على جانب الشاشة يتيح السماح لنموذج محادثة الذكاء الاصطناعي "جيميني" بتلخيص رسائل البريد الإلكتروني، والمناقشات الطويلة عند العمل على جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتب.
وستعمل الخاصية الجديدة في البداية مع اللغة الإنجليزية فقط، بينما سيحتفظ المستخدمون في الاتحاد الأوروبي، واليابان، وسويسرا، والمملكة المتحدة، بخيار الاشتراك الافتراضي، وسيتمكّن الآخرون من تفعيل الميزة أو تعطيلها من إعدادات "جي ميل".
لكن في الغالب، يعني هذا التغيير أن "الملخصات ستظهر أعلى محتوى رسالة البريد الإلكتروني التي يكون الملخص فيها مفيدًا، مثل: سلاسل الرسائل الطويلة، أو الرسائل التي تحتوي على عدة ردود"، وفقًا لـ"جوجل".
وذكرت الشركة سيقوم "جيميني" بتلخيص جميع النقاط الرئيسة في سلسلة الرسائل، وستكون أي ردود لاحقة جزءًا من الملخص، مع استمرار تحديث جميع الملخصات"، وسيتم توفير الخاصية الجديدة لمستخدمي "جي ميل" في العديد من مناطق العالم.

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