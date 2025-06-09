جوجل تتيح استخدام جيميني لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني

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جوجل تتيح استخدام جيميني لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني
(MENAFN- Al Watan) أوضحت "جوجل" أن ملخصات الرسائل بالذكاء الاصطناعي ستظهر بصورة آلية في إصدارات "جي ميل" للهواتف الذكية والتطبيقات حتى يقرر المستخدم إلغاء الخدمة، حيث لاحظ مستخدمو خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" الشهيرة ظهور خيار إضافي على جانب الشاشة يتيح السماح لنموذج محادثة الذكاء الاصطناعي "جيميني" بتلخيص رسائل البريد الإلكتروني، والمناقشات الطويلة عند العمل على جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتب.
وستعمل الخاصية الجديدة في البداية مع اللغة الإنجليزية فقط، بينما سيحتفظ المستخدمون في الاتحاد الأوروبي، واليابان، وسويسرا، والمملكة المتحدة، بخيار الاشتراك الافتراضي، وسيتمكّن الآخرون من تفعيل الميزة أو تعطيلها من إعدادات "جي ميل".
لكن في الغالب، يعني هذا التغيير أن "الملخصات ستظهر أعلى محتوى رسالة البريد الإلكتروني التي يكون الملخص فيها مفيدًا، مثل: سلاسل الرسائل الطويلة، أو الرسائل التي تحتوي على عدة ردود"، وفقًا لـ"جوجل".
وذكرت الشركة سيقوم "جيميني" بتلخيص جميع النقاط الرئيسة في سلسلة الرسائل، وستكون أي ردود لاحقة جزءًا من الملخص، مع استمرار تحديث جميع الملخصات"، وسيتم توفير الخاصية الجديدة لمستخدمي "جي ميل" في العديد من مناطق العالم.
وستعمل الخاصية الجديدة في البداية مع اللغة الإنجليزية فقط، بينما سيحتفظ المستخدمون في الاتحاد الأوروبي، واليابان، وسويسرا، والمملكة المتحدة، بخيار الاشتراك الافتراضي، وسيتمكّن الآخرون من تفعيل الميزة أو تعطيلها من إعدادات "جي ميل".
لكن في الغالب، يعني هذا التغيير أن "الملخصات ستظهر أعلى محتوى رسالة البريد الإلكتروني التي يكون الملخص فيها مفيدًا، مثل: سلاسل الرسائل الطويلة، أو الرسائل التي تحتوي على عدة ردود"، وفقًا لـ"جوجل".
وذكرت الشركة سيقوم "جيميني" بتلخيص جميع النقاط الرئيسة في سلسلة الرسائل، وستكون أي ردود لاحقة جزءًا من الملخص، مع استمرار تحديث جميع الملخصات"، وسيتم توفير الخاصية الجديدة لمستخدمي "جي ميل" في العديد من مناطق العالم.
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