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المسالخ النظامية بعسير تستقبل 18223 ذبيحة بموسم عيد الأضحى

المسالخ النظامية بعسير تستقبل 18223 ذبيحة بموسم عيد الأضحى

2025-06-09 02:13:04
(MENAFN- Al Watan) استقبل 28 مسلخ نظامي يشرف عليها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير18223 أضحية في موسم العيد الأضحى للعام 1446 هـ ، رافق ذلك جولات رقابية بعدد 209 جولة للمختصين بإدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بالمنطقة تم خلالها إتلاف مايقارب من 602 كجم وتحرير 25 إنذار ومخالفة بحق المخالفين لنظام أسواق النفع العام والمسالخ، ويتابع فرع الوزارة مراقبة مستوى جودة الخدمات المقدمة بتلك المواقع عبر 21مراقب متخصص بالصحة العامة، و9 أطباء بيطريين مكلفين طوال فترة العيد.
من جهة أخرى أكد نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس علي بن سيف القحطاني على التزام وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلةً بفرع الوزارة بعسير بمتابعة الامتثال بأسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة ورفع مستوى خدمة المستفيدين بتلك المواقع مقدماً شكره لجميع العاملين بمراقبة الأسواق والمسالخ بالمنطقة لجهودهم المميزة.

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