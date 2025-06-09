المسالخ النظامية بعسير تستقبل 18223 ذبيحة بموسم عيد الأضحى

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المسالخ النظامية بعسير تستقبل 18223 ذبيحة بموسم عيد الأضحى
(MENAFN- Al Watan) استقبل 28 مسلخ نظامي يشرف عليها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير18223 أضحية في موسم العيد الأضحى للعام 1446 هـ ، رافق ذلك جولات رقابية بعدد 209 جولة للمختصين بإدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بالمنطقة تم خلالها إتلاف مايقارب من 602 كجم وتحرير 25 إنذار ومخالفة بحق المخالفين لنظام أسواق النفع العام والمسالخ، ويتابع فرع الوزارة مراقبة مستوى جودة الخدمات المقدمة بتلك المواقع عبر 21مراقب متخصص بالصحة العامة، و9 أطباء بيطريين مكلفين طوال فترة العيد.
من جهة أخرى أكد نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس علي بن سيف القحطاني على التزام وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلةً بفرع الوزارة بعسير بمتابعة الامتثال بأسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة ورفع مستوى خدمة المستفيدين بتلك المواقع مقدماً شكره لجميع العاملين بمراقبة الأسواق والمسالخ بالمنطقة لجهودهم المميزة.
من جهة أخرى أكد نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس علي بن سيف القحطاني على التزام وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلةً بفرع الوزارة بعسير بمتابعة الامتثال بأسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة ورفع مستوى خدمة المستفيدين بتلك المواقع مقدماً شكره لجميع العاملين بمراقبة الأسواق والمسالخ بالمنطقة لجهودهم المميزة.
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