أمانة جدة تحبط تهريب أكثر من 480 أضحية فاسدة خلال العيد

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أمانة جدة تحبط تهريب أكثر من 480 أضحية فاسدة خلال العيد
(MENAFN- Al Watan) أحبطت أمانة محافظة جدة خلال أيام العيد الأضحى المبارك تهريب 480 ذبيحة غير صالح للاستهلاك, وذلك في 5 نقاط تفتيشية بالمنافذ .
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