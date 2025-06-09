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أمانة جدة تحبط تهريب أكثر من 480 أضحية فاسدة خلال العيد

أمانة جدة تحبط تهريب أكثر من 480 أضحية فاسدة خلال العيد

2025-06-09 02:13:04
(MENAFN- Al Watan) أحبطت أمانة محافظة جدة خلال أيام العيد الأضحى المبارك تهريب 480 ذبيحة غير صالح للاستهلاك, وذلك في 5 نقاط تفتيشية بالمنافذ .

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