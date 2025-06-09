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استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال خيام النازحين جنوب غزة

استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال خيام النازحين جنوب غزة

2025-06-09 02:13:04
(MENAFN- Al Watan) استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح وحروق مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خيام النازحين بمنطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم، إلى 47 شهيدًا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بتضرر مستشفى ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، جراء قصف الاحتلال منزلًا بجوار المستشفى.

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