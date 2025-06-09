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استكمال تطوير 3 ساحات في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة

استكمال تطوير 3 ساحات في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة

2025-06-09 02:13:03
(MENAFN- Al Watan) استكملت أمانة منطقة المدينة المنورة تطوير ثلاث ساحات في المنطقة المركزية ضمن مشروعات برنامج "الأنسنة" بهدف تطوير المشهد الحضري، والهوية البصرية في الأماكن والميادين التي يسلكها الحجاج والزائرين في محيط المسجد النبوي.
وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أن مشروعات برنامج الأنسنة ساهمت في تحسين تجربة الزائرين وتوفير عناصر جمالية في الطرق والميادين في موسم الحج هذا العام من خلال تطوير (3) ساحات بمسطح إجمالي يبلغ (23500) متر مكعب، شملت تنفيذ (456) شجرة لتوفير الظِلال، وتعزيز جودة المشهد الحضري للمكان، إضافة إلى تهيئة (3164) مترًا مربعًا من المسارات المخصّصة للمركبات، وإضافة (105) أعمدة إنارة بتصاميم ديكورية لتضفي طابعًا جماليًا على المنطقة المركزية، وعموم المسارات التي يسلكها الحجاج والزائرين في طريقهم للمسجد النبوي.
وأفادت أمانة المدينة المنورة أن أحدث مشروعاتها لأنسنة المنطقة المركزية وتهيئة بيئة حضارية للحجاج والزائرين خلال موسم الحج هذا العام، شملت أرصفة (12900) متر مربع من المساحات والميادين، فضلًا عن تغطية (1650) مترًا مربعًا من المسطحات والمواقع بالعشب الأخضر الطبيعي، لإبراز العناصر الجمالية ضمن المشروع، وتوفير 2900 متر مربع من الأحواض الزراعية، وذلك ضمن جهود الأمانة لتطوير وتحسين المشهد الحضري، وتهيئة المنطقة المركزية لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم.

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