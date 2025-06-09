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ميتا تبحث استثمار 10 مليارات دولار في شركة ذكاء اصطناعي ناشئة - جريدة البورصة

ميتا تبحث استثمار 10 مليارات دولار في شركة ذكاء اصطناعي ناشئة - جريدة البورصة

2025-06-09 02:12:54
(MENAFN- Al-Borsa News) تُجري“ميتا” محادثات بشأن استثمار قد يتجاوز 10 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة“سكيل إيه آي”، بحسب مصادر مطلعة لوكالة“بلومبرج”.

وذكرت المصادر أن الصفقة قد تكون واحدة من أكبر جولات تمويل الشركات الخاصة على الإطلاق، لكن الشروط النهائية لم تُحسم بعد وقد تخضع للتغيير.

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وقُدرت قيمة الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا، بنحو 14 مليار دولار في جولة تمويل شاركت فيها“ميتا” العام الماضي.

وتُقدم“سكيل إيه آي” -التي تضم قائمة عملائها شركات مثل“مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي”- خدمات تصنيف البيانات التي تساعد الشركات على تدريب نماذج التعلم الآلي.

وفي حال إتمامها، ستُمثل هذه الصفقة أكبر استثمار خارجي لـ“ميتا” في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة غير معتادة نظرًا لاعتماد الشركة على أبحاثها الداخلية لتطوير تقنياتها.

المصدر:

MENAFN09062025000202011048ID1109652627

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