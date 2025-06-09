ميتا تبحث استثمار 10 مليارات دولار في شركة ذكاء اصطناعي ناشئة - جريدة البورصة

ميتا تبحث استثمار 10 مليارات دولار في شركة ذكاء اصطناعي ناشئة - جريدة البورصة
وذكرت المصادر أن الصفقة قد تكون واحدة من أكبر جولات تمويل الشركات الخاصة على الإطلاق، لكن الشروط النهائية لم تُحسم بعد وقد تخضع للتغيير.موضوعات متعلقة انسحاب أمريكا يفتح الباب أمام أوروبا لتزعم المشهد العالمي شركات أمريكية تطالب بخفض الرسوم على فيتنام كخطة بديلة عن الصين تراجع سهم روبن هود 8% بعد استبعاد إدراجه في مؤشر إس آند بي 500
وقُدرت قيمة الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا، بنحو 14 مليار دولار في جولة تمويل شاركت فيها“ميتا” العام الماضي.
وتُقدم“سكيل إيه آي” -التي تضم قائمة عملائها شركات مثل“مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي”- خدمات تصنيف البيانات التي تساعد الشركات على تدريب نماذج التعلم الآلي.
وفي حال إتمامها، ستُمثل هذه الصفقة أكبر استثمار خارجي لـ“ميتا” في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة غير معتادة نظرًا لاعتماد الشركة على أبحاثها الداخلية لتطوير تقنياتها.المصدر:
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