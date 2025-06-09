بنك الكويت المركزي يُصدر سندات وتورق بـ200 مليون دينار لأجل 3 أشهر - جريدة البورصة

بنك الكويت المركزي يُصدر سندات وتورق بـ200 مليون دينار لأجل 3 أشهر - جريدة البورصة
وأوضح البنك – في بيان اليوم الاثنين – أن أجل الإصدار ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 4.125%.
وكان فيصل المزيني مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية، قد كشف، في 19 مايو الماضي، أن بلاده تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي (2025 /2026) من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية.موضوعات متعلقة انسحاب أمريكا يفتح الباب أمام أوروبا لتزعم المشهد العالمي شركات أمريكية تطالب بخفض الرسوم على فيتنام كخطة بديلة عن الصين تراجع سهم روبن هود 8% بعد استبعاد إدراجه في مؤشر إس آند بي 500
يذكر أن السندات هي إحدى الطرق التي تقترض بها الحكومات أو المؤسسات الأموال بسعر فائدة ثابت عادة وتلتزم الجهة المُقترضة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ استحقاقها مع الفائدة، بينما التورق هو أداة تمويلية تتيح تحويل مجموعة من الأموال المستحقة أو الديون إلى أوراق مالية قابلة للتداول.المصدر:
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