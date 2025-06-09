بنك الكويت المركزي يُصدر سندات وتورق بـ200 مليون دينار لأجل 3 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار بما يعادل 660 مليون دولار أمريكي.وأوضح البنك – في بيان اليوم الاثنين – أن أجل الإصدار ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 4.125%.

وكان فيصل المزيني مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية، قد كشف، في 19 مايو الماضي، أن بلاده تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي (2025 /2026) من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية.

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يذكر أن السندات هي إحدى الطرق التي تقترض بها الحكومات أو المؤسسات الأموال بسعر فائدة ثابت عادة وتلتزم الجهة المُقترضة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ استحقاقها مع الفائدة، بينما التورق هو أداة تمويلية تتيح تحويل مجموعة من الأموال المستحقة أو الديون إلى أوراق مالية قابلة للتداول.

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