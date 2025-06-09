نمو صادرات تايوان بأسرع وتيرة في 15 عامًا - جريدة البورصة

نمو صادرات تايوان بأسرع وتيرة في 15 عامًا - جريدة البورصة
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين ارتفاع شحنات السلع بنسبة 38.6% خلال مايو مقارنة بالعام السابق، متجاوزة التوقعات، ومسجلة أقوى وتيرة نمو منذ يوليو 2010، وهو ما يعود جزئيًا لارتفاع الصادرات للولايات المتحدة.موضوعات متعلقة انسحاب أمريكا يفتح الباب أمام أوروبا لتزعم المشهد العالمي شركات أمريكية تطالب بخفض الرسوم على فيتنام كخطة بديلة عن الصين تراجع سهم روبن هود 8% بعد استبعاد إدراجه في مؤشر إس آند بي 500
وزاد إجمالي الواردات 25% خلال مايو، ليصل الفائض التجاري لتايوان إلى 12.62 مليار دولار.
ورغم الأداء القوي للصادرات خلال العام الحالي حتى الآن، يتوقع مكتب الإحصاء التايواني انكماش الشحنات في النصف الثاني من هذا العام، مشيرًا لتصاعد الحمائية التجارية وتزايد حالة عدم اليقين السياسي.المصدر:
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