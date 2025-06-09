نمو صادرات تايوان بأسرع وتيرة في 15 عامًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نمت صادرات تايوان بأسرع وتيرة في 15 عامًا تقريبًا خلال مايو، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتزايد الطلب على السلع وخاصة أشباه الموصلات والإلكترونيات وسط الحماس بشأن الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين ارتفاع شحنات السلع بنسبة 38.6% خلال مايو مقارنة بالعام السابق، متجاوزة التوقعات، ومسجلة أقوى وتيرة نمو منذ يوليو 2010، وهو ما يعود جزئيًا لارتفاع الصادرات للولايات المتحدة.

موضوعاتانسحاب أمريكا يفتح الباب أمام أوروبا لتزعم المشهد العالمي شركات أمريكية تطالب بخفض الرسوم على فيتنام كخطة بديلة عن الصين تراجع سهم روبن هود 8% بعد استبعاد إدراجه في مؤشر إس آند بي 500

وزاد إجمالي الواردات 25% خلال مايو، ليصل الفائض التجاري لتايوان إلى 12.62 مليار دولار.

ورغم الأداء القوي للصادرات خلال العام الحالي حتى الآن، يتوقع مكتب الإحصاء التايواني انكماش الشحنات في النصف الثاني من هذا العام، مشيرًا لتصاعد الحمائية التجارية وتزايد حالة عدم اليقين السياسي.

المصدر: