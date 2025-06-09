ارتفاع إنتاج أوبك بأقل من المخطط له في مايو - جريدة البورصة

ارتفاع إنتاج أوبك بأقل من المخطط له في مايو - جريدة البورصة
وأظهر المسح أن الزيادة الفعلية للدول الخمس الأعضاء في“أوبك” – الجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات – بلغت 180 ألف برميل يوميًا، أي أقل من المخطط لها، حيث كان من المقرر أن ترفع الدول الإنتاج بمقدار 310 آلاف برميل يوميًا.موضوعات متعلقة انسحاب أمريكا يفتح الباب أمام أوروبا لتزعم المشهد العالمي شركات أمريكية تطالب بخفض الرسوم على فيتنام كخطة بديلة عن الصين تراجع سهم روبن هود 8% بعد استبعاد إدراجه في مؤشر إس آند بي 500
وجاءت أكبر زيادة، بواقع 130 ألف برميل يوميًا، من السعودية، في حين خفّض العراق إنتاجه في مايو للوفاء بالتزامه بتعويض الكميات التي ضخها سابقًا فوق المستوى المستهدف.
يسعى“أوبك+” إلى تسريع خطة خفض قيود الإنتاج المفروضة سابقًا، وفي الوقت ذاته، يُطلب من بعض الأعضاء إجراء تخفيضات إضافية لتعويض الإنتاج الزائد الذي تجاوز الحصص المحددة في فترات سابقة، ما يُفترض أن يحد من الأثر الفعلي لزيادات الإنتاج المتوقعة.المصدر:
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