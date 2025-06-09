ارتفاع إنتاج أوبك بأقل من المخطط له في مايو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط الشهر الماضي بمقدار 150 ألف برميل يوميًا إلى 26.75 مليون برميل يوميًا، وفقًا للمسح الذي أجرته“رويترز”.

وأظهر المسح أن الزيادة الفعلية للدول الخمس الأعضاء في“أوبك” – الجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات – بلغت 180 ألف برميل يوميًا، أي أقل من المخطط لها، حيث كان من المقرر أن ترفع الدول الإنتاج بمقدار 310 آلاف برميل يوميًا.

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وجاءت أكبر زيادة، بواقع 130 ألف برميل يوميًا، من السعودية، في حين خفّض العراق إنتاجه في مايو للوفاء بالتزامه بتعويض الكميات التي ضخها سابقًا فوق المستوى المستهدف.

يسعى“أوبك+” إلى تسريع خطة خفض قيود الإنتاج المفروضة سابقًا، وفي الوقت ذاته، يُطلب من بعض الأعضاء إجراء تخفيضات إضافية لتعويض الإنتاج الزائد الذي تجاوز الحصص المحددة في فترات سابقة، ما يُفترض أن يحد من الأثر الفعلي لزيادات الإنتاج المتوقعة.

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