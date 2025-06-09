ماليزيا توسع ضريبة الخدمات اعتبارًا من يوليو المقبل لتقليص العجز - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية الماليزية أن البلاد ستوسع ضريبتها على المبيعات والخدمات لتشمل قطاعي البناء والخدمات المالية، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وقال وزير المالية الثاني أمير حمزة عزيزان – في بيان نقلته شبكة“بلومبرج”، اليوم الاثنين –“إن الإضافة على ضريبة المبيعات تُسهم في تحسين القطاع العام، خاصة في زيادة المساعدات النقدية، وتعزيز المرافق والخدمات العامة”، مضيفا أنه يمكن أن تعود تلك الإيرادات الإضافية بالنفع على البلاد بأكملها دون أن تُثقل كاهل غالبية الشعب.

موضوعاتانسحاب أمريكا يفتح الباب أمام أوروبا لتزعم المشهد العالمي شركات أمريكية تطالب بخفض الرسوم على فيتنام كخطة بديلة عن الصين تراجع سهم روبن هود 8% بعد استبعاد إدراجه في مؤشر إس آند بي 500

ووفقا لوزارة المالية، ستُفرض ضريبة خدمات بنسبة 8% على الخدمات المالية، و6% على خدمات البناء، بالرغم من ذلك سيتم استثناء أسواق رأس المال، وتداول العملات الأجنبية، والبناء السكني من هذه الضريبة، كما سيتم فرض ضرائب جديدة على التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة.

كما سترفع الوزارة أيضًا ضريبة المبيعات إلى 5% على السلع الفاخرة، مثل: (السلطعون الملكي، والسلمون، والفراولة المستوردة، والحرير)، إلى جانب الآلات الصناعية، كما ستُفرض ضريبة بنسبة 10% على عناصر مثل: (الدراجات الهوائية المخصصة للسباقات، وبقايا التنجستن).

وتعدّ الخطوة أحد الإجراءات الرئيسية التي تتخذها ماليزيا لتقليص عجزها المالي إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ4.1% في العام السابق.

وكانت الحكومة الماليزية قد أرجأت خلال شهر أبريل الماضي خطة توسيع القاعدة الضريبية التي كان من المقرر تنفيذها في الأول من مايو الماضي بعد أن حث المصنعون صانعي السياسات على تجنب تحميلهم أعباءً مالية إضافية، حيث يواجه قطاع التصنيع الذي ساهم بشكل كبير في الإيرادات الضريبية الماليزية، ضغوطًا كبيرة نتيجة التهديد بفرض تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 24%.

كما تسعى الدولة المعتمدة على التجارة إلى التفاوض على اتفاق مع واشنطن خلال فترة المهلة المؤقتة البالغة 90 يوما لوقف زيادة التعريفات، وهي فترة قررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض مؤقتا تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات من ماليزيا والعديد من الشركاء التجاريين الآخرين.

المصدر: