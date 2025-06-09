الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض جوباص 616 مليون جنيه لشراء 39 أتوبيسًا - جريدة البورصة

الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض جوباص 616 مليون جنيه لشراء 39 أتوبيسًا - جريدة البورصة
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وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توفير قرض بقيمة 616.9 مليون جنيه، بما يعادل 10.6 مليون يورو، لصالح شركة“جوباص” للنقل السياحي، وذلك لشراء 39 أتوبيسًا جديدًا.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك، فمن المتوقع أن يتم استكمال التمويل بمنحة تبلغ 600 ألف يورو، مقدّمة من صندوق المساهمين الخاص التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتشمل الخطة شراء 30 أتوبيسًا للعمل كجزء من خدمات النقل بين المدن، بجانب 6 أتوبيسات صغيرة كهربائية للطرق القصيرة، و3 أتوبيسات كهربائية للعمل داخل المدن.
وتعمل“جوباص” تحت إشراف وزارة النقل منذ عام 1998، وتُشغِّل حاليًا 26 خطًا في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك 16 خطًا تنطلق من القاهرة إلى وجهات متعددة، مثل: الإسكندرية، والساحل الشمالي، ومرسى علم، والأقصر، ودهب، ويضم أسطولها أكثر من 290 أتوبيسًا، تخدم حوالي 2.5 مليون مسافر سنويًا.
وتضم“جوباص” خطوط أعمال أخرى، منها“جو إكسبريس”، والتي تقدم من خلالها خدمات الشحن البري على متن حافلاتها، بينما تُشغِّل“جو ليمو” وهي خدمة ليموزين فاخرة تضم أسطولًا من 39 مركبة. أما“جو ميني”، فهو تطبيق لحجز السيارات يُقدِّم حلول نقل سريعة، وآمنة، واقتصادية بين المدن، ويخدم ما يُقارب 75 ألف راكب شهريًا.
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