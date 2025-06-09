الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض جوباص 616 مليون جنيه لشراء 39 أتوبيسًا - جريدة البورصة

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وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توفير قرض بقيمة 616.9 مليون جنيه، بما يعادل 10.6 مليون يورو، لصالح شركة“جوباص” للنقل السياحي، وذلك لشراء 39 أتوبيسًا جديدًا.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك، فمن المتوقع أن يتم استكمال التمويل بمنحة تبلغ 600 ألف يورو، مقدّمة من صندوق المساهمين الخاص التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتشمل الخطة شراء 30 أتوبيسًا للعمل كجزء من خدمات النقل بين المدن، بجانب 6 أتوبيسات صغيرة كهربائية للطرق القصيرة، و3 أتوبيسات كهربائية للعمل داخل المدن.

وتعمل“جوباص” تحت إشراف وزارة النقل منذ عام 1998، وتُشغِّل حاليًا 26 خطًا في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك 16 خطًا تنطلق من القاهرة إلى وجهات متعددة، مثل: الإسكندرية، والساحل الشمالي، ومرسى علم، والأقصر، ودهب، ويضم أسطولها أكثر من 290 أتوبيسًا، تخدم حوالي 2.5 مليون مسافر سنويًا.

وتضم“جوباص” خطوط أعمال أخرى، منها“جو إكسبريس”، والتي تقدم من خلالها خدمات الشحن البري على متن حافلاتها، بينما تُشغِّل“جو ليمو” وهي خدمة ليموزين فاخرة تضم أسطولًا من 39 مركبة. أما“جو ميني”، فهو تطبيق لحجز السيارات يُقدِّم حلول نقل سريعة، وآمنة، واقتصادية بين المدن، ويخدم ما يُقارب 75 ألف راكب شهريًا.