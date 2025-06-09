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تباين الأسهم الأمريكية مع بدء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين - جريدة البورصة

تباين الأسهم الأمريكية مع بدء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين - جريدة البورصة

2025-06-09 02:12:54
(MENAFN- Al-Borsa News) تباينت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات اليوم الإثنين، في ظل متابعة الأسواق محادثات التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين في لندن.

وانخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 55 نقطة إلى 42707 نقاط .

موضوعات متعلقة انسحاب أمريكا يفتح الباب أمام أوروبا لتزعم المشهد العالمي شركات أمريكية تطالب بخفض الرسوم على فيتنام كخطة بديلة عن الصين تراجع سهم روبن هود 8% بعد استبعاد إدراجه في مؤشر إس آند بي 500

وفي حين استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 5999 نقطة، ارتفع مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.1% إلى 19542 نقطة.

وبدأ مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين محادثات في لندن اليوم، سعيًا لإعادة اتفاق مبدئي تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف إلى مساره الصحيح، بعد تصاعد الاتهامات المتبادلة بشأن انتهاك الاتفاق في الفترة الأخيرة.

فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأربعاء، يليه بيانات أسعار المنتجين الجمعة، للبحث عن إشارات حول مسار أسعار الفائدة في اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.

المصدر:

MENAFN09062025000202011048ID1109652621

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