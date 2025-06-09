تباين الأسهم الأمريكية مع بدء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين - جريدة البورصة

تباين الأسهم الأمريكية مع بدء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين - جريدة البورصة
وانخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 55 نقطة إلى 42707 نقاط .موضوعات متعلقة انسحاب أمريكا يفتح الباب أمام أوروبا لتزعم المشهد العالمي شركات أمريكية تطالب بخفض الرسوم على فيتنام كخطة بديلة عن الصين تراجع سهم روبن هود 8% بعد استبعاد إدراجه في مؤشر إس آند بي 500
وفي حين استقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 5999 نقطة، ارتفع مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.1% إلى 19542 نقطة.
وبدأ مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين محادثات في لندن اليوم، سعيًا لإعادة اتفاق مبدئي تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف إلى مساره الصحيح، بعد تصاعد الاتهامات المتبادلة بشأن انتهاك الاتفاق في الفترة الأخيرة.
فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأربعاء، يليه بيانات أسعار المنتجين الجمعة، للبحث عن إشارات حول مسار أسعار الفائدة في اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.المصدر:
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