ارتفاع سهم وارنر براذرز ديسكفري 13% عقب الإعلان عن فصل أعمالها - جريدة البورصة

ارتفاع سهم وارنر براذرز ديسكفري 13% عقب الإعلان عن فصل أعمالها - جريدة البورصة
وصعد السهم المدرج في“ناسداك” تحت الرمز (WBD) بنسبة 10.9% إلى 10.89 دولار، مقلصًا مكاسبه بعد صعوده 13% في وقت سابق.موضوعات متعلقة انسحاب أمريكا يفتح الباب أمام أوروبا لتزعم المشهد العالمي شركات أمريكية تطالب بخفض الرسوم على فيتنام كخطة بديلة عن الصين تراجع سهم روبن هود 8% بعد استبعاد إدراجه في مؤشر إس آند بي 500
وأعلنت الشركة اليوم، عزمها تقسيم أعمالها إلى كيانين مدرجين في البورصة بحلول منتصف العام المقبل، إذ تسعى الشركة المالكة لمنصة“إتش بي أو” وشبكة“سي إن إن” إلى تعزيز قدرتها التنافسية في ظل التطور الرقمي للخدمات الإعلامية.
وستمنح إعادة الهيكلة وحدة البث التابعة لـ“وارنر براذرز ديسكفري” فرصة لتوسيع أعمالها في قطاع البث الرقمي، دون التأثر بتراجع الخدمات التلفزيونية التقليدية.المصدر:
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