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ارتفاع سهم وارنر براذرز ديسكفري 13% عقب الإعلان عن فصل أعمالها - جريدة البورصة

ارتفاع سهم وارنر براذرز ديسكفري 13% عقب الإعلان عن فصل أعمالها - جريدة البورصة

2025-06-09 02:12:54
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“وارنر براذرز ديسكفري” خلال تعاملات الإثنين، عقب إعلان الشركة عن خطط لفصل أنشطة الاستوديوهات ومنصات البث عن الخدمات التلفزيونية التقليدية بحلول منتصف العام المقبل.

وصعد السهم المدرج في“ناسداك” تحت الرمز (WBD) بنسبة 10.9% إلى 10.89 دولار، مقلصًا مكاسبه بعد صعوده 13% في وقت سابق.

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وأعلنت الشركة اليوم، عزمها تقسيم أعمالها إلى كيانين مدرجين في البورصة بحلول منتصف العام المقبل، إذ تسعى الشركة المالكة لمنصة“إتش بي أو” وشبكة“سي إن إن” إلى تعزيز قدرتها التنافسية في ظل التطور الرقمي للخدمات الإعلامية.

وستمنح إعادة الهيكلة وحدة البث التابعة لـ“وارنر براذرز ديسكفري” فرصة لتوسيع أعمالها في قطاع البث الرقمي، دون التأثر بتراجع الخدمات التلفزيونية التقليدية.

المصدر:

MENAFN09062025000202011048ID1109652620

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