الحرب الكلامية بين ماسك وترامب تعصف بتصنيف سهم تسلا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تلقت صانعة السيارات الكهربائية“تسلا” ضربة مزدوجة اليوم الإثنين، بعد خفض أن خفضت مؤسستا“أرغوس ريسيرش” و”بايرد” نظرتيهما لسهم الشركة، وسط تنامي قلق المستثمرين بشأن الحرب الكلامية بين رئيسها التنفيذي“إيلون ماسك” والرئيس الأمريكي“دونالد ترامب”.

وخفضت المؤسستان نظرتيهما للسهم إلى“الاحتفاظ” بدلاً من“الشراء”، عقب انخفاضه بنحو 27% منذ بداية العام، ليصبح الأسوأ أداءً بين أسهم كبرى الشركات التكنولوجية المعروفة باسم“العظماء السبعة”.

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فقد السهم حوالي 40% منذ سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في ديسمبر الماضي، ويرى المحللون أن الجزء الأكبر من هذا التراجع جاء عقب المواجهة العلنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين“ماسك” و”ترامب” الأسبوع الماضي.

وقال محللو“أرغوس ريسيرش” في تقرير، إنهم يتابعون بقلق تأثير السجال الكلامي بين الرئيس“ترامب” و”إيلون ماسك”، إضافة إلى انتهاء صلاحية الحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية، ما قد يُضعف الطلب على سيارات“تسلا”، وفقاً لما نقلته وكالة“بلومبرج”.

وورد في التقرير أن السهم“يتداول حالياً مدفوعاً بعوامل غير أساسية”، في إشارة إلى تأثره بالأحداث السياسية والشخصية أكثر من البيانات المالية أو الأداء التشغيلي، وهو ما أكده أيضاً تقرير“بايرد” التي خفّضت نظرتها له من“متفوق الأداء” إلى“محايد”.

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