الحرب الكلامية بين ماسك وترامب تعصف بتصنيف سهم تسلا - جريدة البورصة
وخفضت المؤسستان نظرتيهما للسهم إلى“الاحتفاظ” بدلاً من“الشراء”، عقب انخفاضه بنحو 27% منذ بداية العام، ليصبح الأسوأ أداءً بين أسهم كبرى الشركات التكنولوجية المعروفة باسم“العظماء السبعة”.موضوعات متعلقة انسحاب أمريكا يفتح الباب أمام أوروبا لتزعم المشهد العالمي شركات أمريكية تطالب بخفض الرسوم على فيتنام كخطة بديلة عن الصين تراجع سهم روبن هود 8% بعد استبعاد إدراجه في مؤشر إس آند بي 500
فقد السهم حوالي 40% منذ سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في ديسمبر الماضي، ويرى المحللون أن الجزء الأكبر من هذا التراجع جاء عقب المواجهة العلنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين“ماسك” و”ترامب” الأسبوع الماضي.
وقال محللو“أرغوس ريسيرش” في تقرير، إنهم يتابعون بقلق تأثير السجال الكلامي بين الرئيس“ترامب” و”إيلون ماسك”، إضافة إلى انتهاء صلاحية الحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية، ما قد يُضعف الطلب على سيارات“تسلا”، وفقاً لما نقلته وكالة“بلومبرج”.
وورد في التقرير أن السهم“يتداول حالياً مدفوعاً بعوامل غير أساسية”، في إشارة إلى تأثره بالأحداث السياسية والشخصية أكثر من البيانات المالية أو الأداء التشغيلي، وهو ما أكده أيضاً تقرير“بايرد” التي خفّضت نظرتها له من“متفوق الأداء” إلى“محايد”.المصدر:
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