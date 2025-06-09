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البوتاس العربية تهنىء بذكرى الجلوس الملكي السادس والعشرين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور وأعضاء الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة من مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بأصدق التهاني وخالص التبريكات بمناسبة عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.
سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن والقيادة الهاشمية، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والشعب الأردني بدوام التقدم والرفعة، وأن يديم جلالته ذخرا للوطن والأمة.
وكل عام وقائد الوطن وولي عهده بخير.
سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن والقيادة الهاشمية، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والشعب الأردني بدوام التقدم والرفعة، وأن يديم جلالته ذخرا للوطن والأمة.
وكل عام وقائد الوطن وولي عهده بخير.
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