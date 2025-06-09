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البوتاس العربية تهنىء بذكرى الجلوس الملكي السادس والعشرين

البوتاس العربية تهنىء بذكرى الجلوس الملكي السادس والعشرين

2025-06-09 10:08:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور وأعضاء الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة من مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بأصدق التهاني وخالص التبريكات بمناسبة عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.
سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن والقيادة الهاشمية، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والشعب الأردني بدوام التقدم والرفعة، وأن يديم جلالته ذخرا للوطن والأمة.
وكل عام وقائد الوطن وولي عهده بخير.

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