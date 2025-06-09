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عجلون :مجلس الخدمات يواصل جهوده للحفاظ على البيئة خلال العيد

عجلون :مجلس الخدمات يواصل جهوده للحفاظ على البيئة خلال العيد

2025-06-09 10:06:34
(MENAFN- Jordan News Agency)


عجلون 9 حزيران (بترا)-علي فريحات- واصلت كوادر مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون تنفيذ حملات للحفاظ على البيئة ضمن الخطة التشغيلية التي أعدها المجلس مسبقا وذلك خلال عطلة عيد الأضحى.
وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة المهندس وليد الدرادكة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس يعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة ترتكز على تنفيذ أعمال النظافة وفق أعلى المعايير، مضيفا أن الفرق الميدانية تنتشر في مختلف المناطق السياحية والسكنية بهدف الحفاظ على نظافة المحافظة وجماليتها خلال عطلة العيد.
ودعا الدرادكة المواطنين إلى التعاون مع الجهود المبذولة من خلال الالتزام بالممارسات البيئية السليمة وعدم إلقاء النفايات عشوائيا بما يسهم في تعزيز بيئة صحية وآمنة لأبناء المحافظة وزوارها.
وأشار مراقب الميدان في المجلس خلدون المومني، إلى أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة وفق برنامج عمل مكثف يشمل الأحياء والأسواق والطرق الرئيسية والمواقع السياحية.
وبين أن كوادر المجلس تواصل أعمال التنظيف والرش داخل موقع المحطة التحويلية إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لكافة الآليات لضمان استمرارية الأداء وكفاءة العمل خلال فترة العيد.
وأكد أن المجلس سيستمر بهذه الحملات اليومية ضمن رؤيته البيئية والتنموية التي تهدف إلى رفع مستوى النظافة العامة وتعزيز جاذبية المحافظة أمام زوارها.
--(بترا)
ع.ف/أس
09/06/2025 16:34:34

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