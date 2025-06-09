عجلون :مجلس الخدمات يواصل جهوده للحفاظ على البيئة خلال العيد

عجلون :مجلس الخدمات يواصل جهوده للحفاظ على البيئة خلال العيد
عجلون 9 حزيران (بترا)-علي فريحات- واصلت كوادر مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون تنفيذ حملات للحفاظ على البيئة ضمن الخطة التشغيلية التي أعدها المجلس مسبقا وذلك خلال عطلة عيد الأضحى.
وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة المهندس وليد الدرادكة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجلس يعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة ترتكز على تنفيذ أعمال النظافة وفق أعلى المعايير، مضيفا أن الفرق الميدانية تنتشر في مختلف المناطق السياحية والسكنية بهدف الحفاظ على نظافة المحافظة وجماليتها خلال عطلة العيد.
ودعا الدرادكة المواطنين إلى التعاون مع الجهود المبذولة من خلال الالتزام بالممارسات البيئية السليمة وعدم إلقاء النفايات عشوائيا بما يسهم في تعزيز بيئة صحية وآمنة لأبناء المحافظة وزوارها.
وأشار مراقب الميدان في المجلس خلدون المومني، إلى أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة وفق برنامج عمل مكثف يشمل الأحياء والأسواق والطرق الرئيسية والمواقع السياحية.
وبين أن كوادر المجلس تواصل أعمال التنظيف والرش داخل موقع المحطة التحويلية إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لكافة الآليات لضمان استمرارية الأداء وكفاءة العمل خلال فترة العيد.
وأكد أن المجلس سيستمر بهذه الحملات اليومية ضمن رؤيته البيئية والتنموية التي تهدف إلى رفع مستوى النظافة العامة وتعزيز جاذبية المحافظة أمام زوارها.
--(بترا)
ع.ف/أس
09/06/2025 16:34:34
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