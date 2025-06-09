الصحفيين تؤكد اعتزازها بنهج الملك في تعزيز حرية الصحافة ودعم الإعلام المهني

الصحفيين تؤكد اعتزازها بنهج الملك في تعزيز حرية الصحافة ودعم الإعلام المهني
عمان 9 حزيران (بترا)- أكدت نقابة الصحفيين، اعتزازها بنهج جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز حرية الصحافة وصون حق التعبير، ودعمه المتواصل للإعلام الوطني المهني، باعتباره ركيزة أساسية في ترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة والشفافية.
وجددت النقابة في بيان اليوم الاثنين، بمناسبة العيد السادس والعشرين لجلوس جلالته على العرش، العهد والوعد بالسير على نهج جلالته والولاء لقيادته الحكيمة والانتماء للوطن الحبيب.
ورفع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين وأعضاء الهيئة العامة في البيان، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك، بمناسبة العيد السادس والعشرين لجلوس جلالته على العرش.
واستذكرت النقابة الإنجازات التي تحققت في عهد جلالته، في مختلف المجالات عامة وفي مجال الإعلام والصحافة خاصة، داعية الله بأن يحفظ جلالته، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأن يديم على أردننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الهاشمية الرشيدة.
--(بترا)
ه ع/م ك/أس
09/06/2025 16:37:08
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