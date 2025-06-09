النهج الملكي يدفع المرأة الأردنية نحو تمثيل أكبر في البرلمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران ( بترا ) - تمكين المرأة الأردنية من الوصول إلى قبة البرلمان لم يكن مجرد هدف تشريعي، بل هو مسار شامل ونهج ملكي ثابت يعكس التزام المملكة الراسخ بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية بفضل الدعم الملكي اللامحدود، تم تنفيذ العديد من الإجراءات التي ساهمت في تحقيق تقدم ملموس، منها التعديلات التشريعية، والبرامج التدريبية، والدعم المؤسسي، ما عزز من مكانة المرأة الأردنية على المستويين المحلي والدولي.

وشهدت المملكة في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في تمكين المرأة سياسيًا، خاصة فيما يتعلق بمشاركتها في البرلمان. ويُعزى هذا الإنجاز إلى عوامل تشريعية، واجتماعية، وتوعوية، تعكس التزام الدولة الأردنية بتعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار. من أبرز هذه الإصلاحات تعديل قانون الانتخاب لعام 2022، الذي رفع عدد مقاعد الكوتا النسائية إلى 18 مقعدًا، موزعة على 18 دائرة انتخابية، مع دائرة انتخابية عامة على مستوى المملكة. كما ألزم القانون الأحزاب بترشيح امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في قوائمها، وأخرى ضمن الثلاثة التاليين، بهدف زيادة تمثيل المرأة في البرلمان وتعزيز دورها السياسي.

وتؤكد برلمانيات أردنيات، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه التعديلات والمبادرات تأتي في سياق رؤية ملكية واضحة لدعم المرأة، وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، بما يعكس رؤية القيادة الهاشمية لبناء دولة حديثة تقوم على العدالة والمساواة.

وفي حديثها، أشارت النائب تمارا ناصر الدين، رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، إلى أن الانتخابات البرلمانية لعام 2024 كانت فرصة تاريخية للمرأة الأردنية، حيث أظهرت الإحصائيات أن 47.8% من المقترعين كانوا من النساء، مع ترشح 187 امرأة في الدائرة العامة و195 في الدوائر المحلية، مما يعكس وعيًا سياسيًا متزايدًا ورغبة في المشاركة الفاعلة.

وأضافت أن مجلس النواب أظهر دعمًا كبيرًا لتمكين المرأة، من خلال تعديل النظام الداخلي لضمان وجودها في المكتب الدائم، كما أثبتت المرأة الأردنية جدارتها عبر حضورها الفاعل في البرلمان، والمجالس المحلية، والمناصب الوزارية والقيادية، بالإضافة إلى إسهاماتها في مجالات الطب، والهندسة، والقضاء، وريادة الأعمال، والتعليم، والإعلام، وغيرها، مما يعكس الثقة في قدراتها وعزمها على مواصلة البناء والتنمية بقيادة الملك الحكيمة.

وعبرّت ناصر الدين عن فخرها بالتوجيه الملكي الداعم للمرأة، مشيرة إلى الإنجازات التشريعية والعملية التي أُنجزت لتعزيز التمكين النسائي. وختمت بالقول: "كل عام ووطنا الغالي في خير، وقيادتنا الهاشمية الحكيمة بخير، والمرأة الأردنية تمضي بثقة وعزم في مسيرة البناء والنهضة."

من جانبها، أكدت النائب رند الخزوز أن النهج الملكي على مدار ستة وعشرين عامًا أسس لدولة حديثة قائمة على القانون والمؤسسات، حيث تمثل المرأة جزءًا أساسيًا من عملية التحديث السياسي.

وقالت الخزوز " انني كأصغر عضو في البرلمان أمثّل واحدة من ثمار عملية التحديث السياسي التي أطلقها جلالة الملك، والتي فتحت المجال أمام جيل جديد من القيادات الشابة والنساء لدخول الحياة السياسية والمساهمة الفاعلة في صنع القرار."

--(بترا )

م ق /ع ط

09/06/2025 16:09:42