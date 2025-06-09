المفوضية الأوروبية تعلن إطلاق الميثاق الأوروبي للمحيطات

المفوضية الأوروبية تعلن إطلاق الميثاق الأوروبي للمحيطات
عمان 9 حزيران (بترا)- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن إطلاق "الميثاق الأوروبي للمحيطات" خلال خطابها في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، اليوم الاثنين، في نيس الفرنسية.
وأشارت إلى أن جوهر الميثاق، وهو الأول من نوعه للاتحاد الأوروبي، يكمن في "محيط أكثر صحة، ومجتمعات ساحلية مزدهرة، وأساطيل صيد تنافسية ومستدامة"، وفق ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي العمل على خفض تلوث البلاستيك والمغذيات (المواد الكيميائية الموجودة في الأطعمة) إلى النصف خلال خمس سنوات، واستعادة الموائل الطبيعية، وحماية سواحل أوروبا بشكل أفضل من آثار تغير المناخ.
وأشارت فون دير لاين إلى أن الهدف هو "إحياء 20 بالمئة من النظم البيئية البحرية في أوروبا بحلول عام 2030 لامتصاص المزيد من ثاني أكسيد الكربون وحماية المجتمعات الساحلية بشكل أفضل من الظواهر الجوية المتطرفة".
وعلى الصعيد الاقتصادي، يهدف الميثاق إلى تعزيز نمو المجتمعات الساحلية، حيث لفتت فون دير لاين إلى أن "الظروف المناخية القاسية والمنافسة غير العادلة تُجبران عددًا كبيرًا من الصيادين على ترك سوق الصيد، وتُجبر العديد من شباب أوروبا الذين ينشؤون على ضفاف البحر على مغادرة ديارهم".
وسيُخصص الاتحاد الأوروبي منحًا لدعم مشاريع تعزيز قدرات المجتمعات المحلية، ويُعطي الأولوية لصيد الأسماك غير المكثف، ويُسهّل تجديد سفن الصيد الصغيرة، لا سيما في المناطق النائية.
كما تتضمن الخطة استثمارات لتحديث أساطيل الصيد وتقليل انبعاثات الكربون، وتأهيل جيل جديد من العمالة الماهرة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ك/أس
09/06/2025 16:05:30
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