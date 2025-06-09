المفوضية الأوروبية تعلن إطلاق الميثاق الأوروبي للمحيطات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن إطلاق "الميثاق الأوروبي للمحيطات" خلال خطابها في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، اليوم الاثنين، في نيس الفرنسية.

وأشارت إلى أن جوهر الميثاق، وهو الأول من نوعه للاتحاد الأوروبي، يكمن في "محيط أكثر صحة، ومجتمعات ساحلية مزدهرة، وأساطيل صيد تنافسية ومستدامة"، وفق ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي العمل على خفض تلوث البلاستيك والمغذيات (المواد الكيميائية الموجودة في الأطعمة) إلى النصف خلال خمس سنوات، واستعادة الموائل الطبيعية، وحماية سواحل أوروبا بشكل أفضل من آثار تغير المناخ.

وأشارت فون دير لاين إلى أن الهدف هو "إحياء 20 بالمئة من النظم البيئية البحرية في أوروبا بحلول عام 2030 لامتصاص المزيد من ثاني أكسيد الكربون وحماية المجتمعات الساحلية بشكل أفضل من الظواهر الجوية المتطرفة".

وعلى الصعيد الاقتصادي، يهدف الميثاق إلى تعزيز نمو المجتمعات الساحلية، حيث لفتت فون دير لاين إلى أن "الظروف المناخية القاسية والمنافسة غير العادلة تُجبران عددًا كبيرًا من الصيادين على ترك سوق الصيد، وتُجبر العديد من شباب أوروبا الذين ينشؤون على ضفاف البحر على مغادرة ديارهم".

وسيُخصص الاتحاد الأوروبي منحًا لدعم مشاريع تعزيز قدرات المجتمعات المحلية، ويُعطي الأولوية لصيد الأسماك غير المكثف، ويُسهّل تجديد سفن الصيد الصغيرة، لا سيما في المناطق النائية.

كما تتضمن الخطة استثمارات لتحديث أساطيل الصيد وتقليل انبعاثات الكربون، وتأهيل جيل جديد من العمالة الماهرة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ك/أس

09/06/2025 16:05:30