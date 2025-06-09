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الرئيس اللبناني يزور الأردن غدا الثلاثاء

الرئيس اللبناني يزور الأردن غدا الثلاثاء

2025-06-09 10:06:32
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- يقوم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، يوم غد الثلاثاء، بزيارة رسمية إلى الأردن، تلبية لدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني.
ويجري جلالته والرئيس عون مباحثات تركز على العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأبرز قضايا المنطقة.
--(بترا)
م ك/أس
09/06/2025 16:07:43

MENAFN09062025000117011021ID1109651851

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