اكتشاف مذهل.. التحدث مع نفسك قد يكون سرّ العبقرية!

MENAFN - Al-Bayan) كشفت دراسات علمية متعددة أن التحدث مع النفس، على الرغم من ارتباطه أحيانا بصورة نمطية سلبية، يُعد سلوكا طبيعيا يعود بفوائد كبيرة على الأداء العقلي والعاطفي وحتى البدني.

ويُشير باحثون إلى أن هذا السلوك، الذي يعرف بـ"الحديث الذاتي"، يمكن أن يساعد في تحسين التركيز، وتعزيز الذاكرة، وتنظيم المشاعر، بل ورفع مستوى الأداء في مهام معقدة مثل ممارسة الرياضة أو خوض مقابلات العمل، وفقا لـ StarsInsider.

الحديث بصوت مرتفع يفعّل الدماغ الحركي

وفقا لنظريات تعود إلى عالم النفس السوفييتي ليف فيغوتسكي، فإن التحدث بصوت مرتفع خلال مرحلة تعلم اللغة يعكس انفصالا أوليا بين الفكر والكلام، ومع تطور الفرد، تبدأ الأفكار بالتشكل في هيئة جمل داخلية، إلا أن الحاجة لاستخدام "الكلام الداخلي" أو "الحديث الخاص" تبقى قائمة.

وسيلة تعليمية وتحفيزية

الحديث مع النفس يُستخدم كأداة تعليمية خاصة لدى الأشخاص الذين يعتمدون على التعلم السمعي، حيث يُعيدون تكرار التعليمات بصوت مرتفع أو يتهجون الكلمات ليسهل حفظها، كما أظهرت تجارب أن قراءة النصوص بصوت مرتفع تُعزز من قدرة الدماغ على التذكر.

مفتاح لتحسين الأداء والتركيز

وفي دراسات تجريبية، طُلب من المشاركين التحدث بكلمات غير مفهومة أثناء أداء مهام مختلفة، ما أدى إلى تراجع أدائهم بسبب تشتيت الانتباه. بالمقابل، أظهرت نفس الدراسات أن توجيه الذات بالكلام خلال العمل ساهم في إنجاز المهام بكفاءة أكبر.

الحديث يحفّز الذاكرة البصرية

تؤكد الأبحاث أن النطق بالكلمات المرتبطة بأشياء نبحث عنها، مثل قول "دجاجة" أثناء محاولة تحديد موقعها في رسم مزدحم، يساعد على تصورها بصريا والعثور عليها بسرعة.

دعم نفسي ومهني

الحديث الإيجابي مع النفس ثبت أنه يُعزز الثقة بالنفس ويقلل من القلق، خاصة عندما يُستخدم بصيغة الغائب مثل "أنت تستطيع فعل هذا يا محمد"، هذه التقنية، المعروفة بـ"التباعد النفسي"، أثبتت فعاليتها في تهدئة التوتر، خصوصا قبل الأحداث المصيرية.

أداء رياضي أفضل بفضل التحفيز الذاتي

وفي ميدان الرياضة، كشفت دراسات على لاعبي التنس أن المجموعة التي مارست حديثا ذاتيا إيجابيا سجلت مستويات أقل من التوتر وأداءً أعلى مقارنة بالمجموعة الأخرى.

علاج ذاتي للمشاعر السلبية

يلعب الحديث مع النفس دورا في معالجة مشاعر الحزن والذنب من خلال التفسير والتقبل. وفي حالات القلق أو الاكتئاب، قد يكون الحديث الداخلي مفرطا أو مضطربا، ما يتطلب تدخلا متخصصا عند تجاوز الحدود الطبيعية.

تمييز الحديث المرضي

على الرغم من كون التحدث مع النفس أمرا شائعا، إلا أنه قد يُشير إلى اضطراب نفسي عندما يرتبط بهلوسات سمعية، كما هو الحال لدى مرضى الفصام، حيث يُسمع صوت داخلي غريب يتم التفاعل معه بصوت مرتفع.

في المجمل، يُعتبر الحديث مع النفس أداة نفسية فعالة يستخدمها الأفراد لتحسين الذاكرة، وتنظيم المشاعر، وتحفيز الذات، لكنه قد يصبح مؤشرا لمشكلة نفسية عندما يرتبط بالحديث السلبي أو بالهلاوس. وفي هذه الحالات، ينصح المختصون بطلب المساعدة المهنية.