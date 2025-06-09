الإمارات.. طقس صحو بوجه عام غداً

MENAFN - Al-Bayan) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:37 والمد الثاني عند الساعة 00:20 والجزر الأول عند الساعة 17:53 والجزر الثاني عند الساعة 07:53. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:55 والمد الثاني عند الساعة 24:20، والجزر الأول عند الساعة 15:27 والجزر الثاني عند الساعة 03:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 29 85 25

دبي 41 32 80 30

الشارقة 41 28 80 25

عجمان 41 28 75 25

أم القيوين 42 27 75 25

رأس الخيمة 42 27 80 15

الفجيرة 38 31 80 20

العـين 42 29 75 15

ليوا 43 23 90 15

الرويس 42 25 90 25

السلع 43 24 90 20

دلـمـا 39 27 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 39 28 80 40

أبو موسى 39 28 80 40