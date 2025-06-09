توقعات بوصول الذهب إلى مستوى 4000 دولار نهاية العام

توقعات بوصول الذهب إلى مستوى 4000 دولار نهاية العام
وأوضح عنيزان، الذي يشغل منصب نائب المدير التنفيذي في إحدى أبرز شركات الذهب بالمنطقة، أن التغيرات الاقتصادية المتسارعة عالمياً، والتوترات الجيوسياسية، دفعت العديد من المستثمرين والأفراد بل والحكومات إلى التحوّل نحو الذهب كخيار استثماري آمن وموثوق.
وقال عنيزان: نحن نشهد تحوّلاً جذرياً في طريقة تعاطي الأفراد مع الذهب. لم يعد يُنظر إليه كمجوهرات فحسب، بل كأصل يحافظ على الثروة ويقاوم تقلبات الأسواق.
ونوّه عنيزان بالدور الرائد الذي تلعبه الإمارات على مستوى صناعة وتجارة الذهب، مؤكداً أنها تسعى لتكون واحدة من أبرز الوجهات العالمية في هذا القطاع، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، وسياستها التجارية المفتوحة، وتنوع مصادر استيراد الذهب الخام.
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