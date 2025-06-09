توقعات بوصول الذهب إلى مستوى 4000 دولار نهاية العام

MENAFN - Al-Bayan) تشير التوقعات إلى أن الذهب في طريقه لتحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة بحسب الخبير الاقتصادي أحمد عنيزان، متوقعاً أن يصل سعر الأونصة إلى 4000 دولار بحلول نهاية العام.

وأوضح عنيزان، الذي يشغل منصب نائب المدير التنفيذي في إحدى أبرز شركات الذهب بالمنطقة، أن التغيرات الاقتصادية المتسارعة عالمياً، والتوترات الجيوسياسية، دفعت العديد من المستثمرين والأفراد بل والحكومات إلى التحوّل نحو الذهب كخيار استثماري آمن وموثوق.

وقال عنيزان: نحن نشهد تحوّلاً جذرياً في طريقة تعاطي الأفراد مع الذهب. لم يعد يُنظر إليه كمجوهرات فحسب، بل كأصل يحافظ على الثروة ويقاوم تقلبات الأسواق.

ونوّه عنيزان بالدور الرائد الذي تلعبه الإمارات على مستوى صناعة وتجارة الذهب، مؤكداً أنها تسعى لتكون واحدة من أبرز الوجهات العالمية في هذا القطاع، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، وسياستها التجارية المفتوحة، وتنوع مصادر استيراد الذهب الخام.