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"سيتي غروب" يتوقع 3 تخفيضات فقط في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام

"سيتي غروب" يتوقع 3 تخفيضات فقط في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام

2025-06-09 10:01:19
(MENAFN- Al-Bayan) عدّلت ((سيتي غروب)) توقعاتها بشأن خفض الفائدة في أمريكا، متوقعة أن يحدث أول خفض للفائدة في سبتمبر، وليس الشهر المقبل.

ووفقاً لتوقعاتها، ترى سيتي غروب، أن الفدرالي الأمريكي سيخفض الفائدة 3 مرات في العام الجاري، وليس 4 مرات.

وأوضح البنك في مذكرة نقلتها وكالة ((رويترز))، أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمجموع 75 نقطة أساس، خلال ثلاثة اجتماعات في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، مقارنة بالتوقعات السابقة، التي أشارت إلى خفضٍ بـ 100 نقطة أساس.

كما توقعت ((سيتي غروب)) خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، في يناير ومارس من عام 2026.

وكان الاحتياطي الفدرالي قد أجرى آخر خفض للفائدة في ديسمبر 2024، بمقدار 25 نقطة أساس.

وجاء التعديل في التوقعات، بعدما أظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في أمريكا، ارتفعت بواقع 139 ألف وظيفة في مايو، بعد تعديل بالخفض لبيانات أبريل/ نيسان إلى 147 ألف وظيفة.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، في وقت تشير تسعيرات الأسواق إلى توقع خفضين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر.

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