الحبتور يزور سوريا لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار

MENAFN - Al-Bayan) أكدت مجموعة الحبتور الإماراتية، في بيان الاثنين، أن رئيسها رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، سيزور سوريا في الأيام المقبلة، لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون.

وقالت الشركة في البيان: ((يعتزم خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، القيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية، خلال الأيام القليلة المقبلة، على رأس وفد رفيع المستوى من المجموعة، يضم كبار التنفيذيين. وتأتي هذه الزيارة، في إطار توجه المجموعة نحو استكشاف فرص التعاون مع الحكومة السورية، ودراسة إمكانات الاستثمار في مختلف المجالات، انطلاقاً من إيمان راسخ بقدرة سوريا على استعادة عافيتها ومكانتها، وبأهمية الشراكة في مرحلة إعادة البناء)).

وقال خلف الحبتور: ((سوريا بلد غني بثقافته، وتاريخه، وشعبه المتمكّن. نؤمن بإمكاناتها المستقبلية، ونرغب أن نكون جزءاً من نهضتها، من خلال مشاريع نوعية تخلق فرص عمل)).

وأضاف: ((ننظر إلى سوريا بثقة كبيرة، ونؤمن بأن شعبها يملك من الطاقات والقدرات ما يؤهله لصناعة مستقبل قوي. ونحن كمجموعة عربية ذات جذور عميقة، نعتبر من واجبنا الأخلاقي والاقتصادي، أن نكون حاضرين كشركاء في أي فرصة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر)).

وفي سياق الترتيبات الخاصة بالزيارة، يصل إلى دمشق وفد من المديرين والمسؤولين في مجموعة الحبتور، قبل وصول رئيس مجلس الإدارة، وذلك لإجراء دراسات استطلاعية تمهيدية، وعقد لقاءات مع عدد من الجهات المعنية، على أن تكون هذه اللقاءات مقدّمة للاجتماعات التي سيعقدها الحبتور لاحقاً خلال زيارته الرسمية.

تُعد مجموعة الحبتور من أبرز المجموعات الاستثمارية في المنطقة، ولها حضور مؤثر في عدد من الأسواق داخل الإمارات وخارجها. وتمتاز بمشاريعها المتكاملة، ورؤيتها طويلة الأمد، وتحرص على أن تكون استثماراتها ذات قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية، في كل بلد تعمل فيه.