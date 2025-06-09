صادرات الصين إلى أمريكا تهبط في مايو بأكبر وتيرة منذ 2020

MENAFN - Al-Bayan) ارتفعت صادرات الصين بنسبة 4.8% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقاً للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية.

وتراجعت الواردات بنسبة 3.4% على أساس سنوي، لتحقق فائضاً تجارياً قدره 103.2 مليارات دولار.

وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.

وتراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.4%، وفقاً لحسابات ((بلومبرغ نيوز))، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2020. وجاء هذا التراجع رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 مايو، التي وفّرت إعفاءً مؤقتاً للواردات الصينية التي كانت ستواجه رسوماً جمركية تصل إلى 145%.

وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالمياً بنسبة 8.1% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.

وذكر التقرير أن الصين صدرت ما قيمته 28.8 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 7.4% لتصل إلى 10.8 مليارات دولار.

وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوماً جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، ما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية ((د ب أ)).

واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.

وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.

وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.