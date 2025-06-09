العراق يحظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية

MENAFN - Al-Bayan) أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي صالح سلمان، الاثنين، حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى أن هناك إصلاحات ستجرى على القطاع المصرفي الخاص.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن سلمان قوله إن ((الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة ((إرنست ويونغ)) لإعادة هيكلة 6 إلى 7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري، ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد)).

وبيّن أن ((المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقداً بشكل منفصل مع شركتي ((K2i)) و((KPMG)) للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية)).

وأضاف أن ((مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى ((بنك الرافدين الأول)) مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24%، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين))، متوقعاً أن ((يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام)).

وأضاف أن ((القطاع المصرفي الخاص سوف تجرى عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة ((أوليفر وايمان))، موضحاً أن ((نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى)).

وأكد سلمان أن ((العراق حقق تقدماً كبيراً في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى نحو 40% حالياً)).

وبيّن أنه ((بدءاً من يوليو المقبل ستنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونياً، ما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية))، لافتاً إلى أن ((الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد)).

وأشار إلى أن ((العراق سيبقى بابه مفتوحاً للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال))، مبيناً أن ((الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة)).