سوريا تعود إلى نظام "سويفت" خلال أسابيع

MENAFN - Al-Bayan) قال عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي، الاثنين، إنه سيجري ربط سوريا بالكامل مجدداً بنظام سويفت للمدفوعات الدولية ((في غضون أسابيع))، بعد عقوبات استمرت لأكثر من عشر سنوات.

وبحسب حاكم المصرف لـ ((فايننشال تايمز))، أن الربط ((في غضون أسابيع))، وذلك بعد عقوبات استمرت لأكثر من 10 أعوام، ما يعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي، بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات.

وأوضح التقرير أن العودة إلى ((سويفت))، تعتبر أول علامة فارقة رئيسة في جهود الحكومة الجديدة.

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي، إلى أن البنك يستهدف توحيد أسعار صرف الليرة، التي فقدت قبل الإطاحة بالأسد، نحو 90 % من قيمتها مقابل الدولار.

وأكد عبد القادر، أن خطوة البنك المركزي بعد توحيد أسعار الصرف في سوريا، ستكون التحول إلى التعويم المدار لليرة، مشيراً إلى استهداف البنك القضاء على دور الصرافين في سوق الصرف بالبلاد، في إطار جهود توحيد الأسعار، والتحول للتعويم المدار.

يذكر أن عودة سوريا إلى ((سويفت))، تعني تمكين البنوك المحلية من إرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، ما قد يسهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات وتحويلات المغتربين عبر القنوات النظامية.

وأشار إلى أن عودة نظام ((سويفت))، ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستسهم في جلب العملة الأجنبية التي تمسّ الحاجة إليها، وتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال، والتقليل من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود.

وأضاف: ((الخطة تقضي بأن تمرّ كل العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي))، وهو ما من شأنه أن يقضي على دور الصرافين، الذين كانوا يتقاضون 40 سنتاً عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأكد أن المصارف والمصرف المركزي، قد حصلوا على رموز ((سويفت))، والخطوة المتبقية، هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات.