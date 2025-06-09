الرئيس اللبناني يزور الأردن الثلاثاء

خبرني - يقوم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، الثلاثاء، بزيارة رسمية إلى الأردن، تلبية لدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني.

ويجري جلالته والرئيس عون مباحثات تركز على العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأبرز قضايا المنطقة.