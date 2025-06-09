الذهب في 2025.. صعود استثنائي أم فقاعة مؤجلة؟

الذهب في 2025.. صعود استثنائي أم فقاعة مؤجلة؟
خبرني - فاجأ الذهب الأسواق في عام 2025 بأداء استثنائي تجاوز توقعات حتى أكثر المحللين خبرة.
فبعد وصوله إلى مستوى قياسي بلغ 3500 دولار للأونصة في أبريل/نيسان، سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا بنحو 25% منذ بداية العام، رغم تراجع طفيف في مايو/أيار.
ونقل موقع "دايلي ابسايد" عن إيمارو كاسانوفا، مديرة محفظة في VanEck، والتي تتابع سوق الذهب منذ عقدين، إن الصعود الأخير يوصف بـ"العنيف.. كما كان الارتفاع هذا العام سريعًا بشكل مفاجئ". هذا الزخم أثار تساؤلات حول ما إذا كان الذهب لا يزال يمثل ملاذًا آمنًا، أو أن الأسعار وصلت إلى ذروتها. فالذهب، المعروف تاريخيًا بارتفاعه البطيء والمستقر، لم يشهد مثل هذه الطفرات إلا في أوقات الأزمات الكبرى.
صعود مدفوع بالطلب الاستثماري
وجاء الارتفاع الأخير مدفوعًا بعودة قوية للطلب الاستثماري، خصوصًا من صناديق المؤشرات (ETFs)، والتي أضافت 226.5 طنًا متريًا من الذهب في الربع الأول من 2025، وهو رقم يقارب مشتريات البنوك المركزية (243.7 طنًا) في نفس الفترة، بحسب مجلس الذهب العالمي.
وأوضح جوزيف كافاتوني، كبير استراتيجيي السوق في المجلس، أن "الطلب ارتفع في جميع القطاعات – من المستثمرين إلى البنوك المركزية وحتى في الاستخدامات الصناعية". وأضاف أن هذه الديناميكية تعكس "ثقة متنامية في الذهب كأصل استراتيجي".
ورغم وصول الأسعار لمستويات غير مسبوقة، يرى كافاتوني أن الذهب ما زال يتمتع بسمعة الملاذ الآمن، خصوصًا وسط التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
تحفظات وتحذيرات
لكن وجهات النظر ليست موحدة. ويقول بيتر توماس، الخبير في Ausecure لتجارة المعادن الثمينة، أن "الوصول إلى مستويات قياسية عادة ما يتبعه تقلبات شديدة"، محذرًا من أن السوق قد يواجه موجات تصحيح مفاجئة.
ويُعزّز هذا الرأي البروفيسور كامبل هارفي من جامعة ديوك، مشيرًا إلى أن الأداء المستقبلي للذهب يكون ضعيفًا عند ارتفاع تقييماته. وقال: "استغرق الذهب 45 عامًا لتجاوز ذروته التاريخية المعدلة حسب التضخم من عام 1980... وهذا يشير إلى أن الأسعار المرتفعة لا تعني بالضرورة أرباحًا مستقبلية قوية".
كما جاءت ردود فعل المستشارين الماليين متباينة. ويقول إديسون بيزيكا، المدير الاستثماري في Credent Wealth، أن شراء الذهب الآن ينطوي على افتراضات مقلقة مثل انهيار الدولار أو عودة التضخم بقوة. ويقول: "الذهب لم يكن دائمًا أداة فعالة للتحوط ضد تراجع الأسهم... والمستثمرون قد يواجهون خسائر مؤلمة إذا تراجعت الأسعار فجأة".
في المقابل، يتبنى جون كوش من iSectors موقفًا أكثر توازنًا، مشيرًا إلى أن تخصيص الذهب بنسبة 5% إلى 10% في المحافظ يُعد "وسيلة تنويع فعالة بفضل ارتباطه المنخفض بباقي الأصول".
أما ستيف كونرز من Conners Wealth، فبدأ بالفعل في زيادة مخصصات الذهب منذ خريف 2024، ويرى في تراجعات الأسعار الأخيرة فرصة للشراء. وأوضح: "لا أنوي البيع... وإذا انخفض السعر أكثر، سأضيف". ويرى كونرز أن السياسات الاقتصادية المتقلبة، خصوصًا في ظل إدارة ترامب الثانية، تدعم هذا التوجه.
الاستراتيجية والتوقيت
ورغم كل التباينات، يتفق معظم الخبراء على نقطة محورية: الذهب يجب ألا يُنظر إليه كمضاربة قصيرة الأجل، بل كأداة استراتيجية في بناء المحافظ الاستثمارية.
وفي النهاية، قد لا يكون السؤال المطروح هو: هل حان وقت شراء الذهب؟ بل: كيف نُحسن استخدامه كجزء من استراتيجية استثمار متوازنة؟ فسواء استمر في الصعود أو دخل في مرحلة تصحيح، يبقى الذهب أصلًا يتمتع بمكانة خاصة في عيون المستثمرين – على الأقل حتى إشعار آخر.
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