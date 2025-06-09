الذهب في 2025.. صعود استثنائي أم فقاعة مؤجلة؟

خبرني - فاجأ الذهب الأسواق في عام 2025 بأداء استثنائي تجاوز توقعات حتى أكثر المحللين خبرة.

فبعد وصوله إلى مستوى قياسي بلغ 3500 دولار للأونصة في أبريل/نيسان، سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا بنحو 25% منذ بداية العام، رغم تراجع طفيف في مايو/أيار.

ونقل موقع "دايلي ابسايد" عن إيمارو كاسانوفا، مديرة محفظة في VanEck، والتي تتابع سوق الذهب منذ عقدين، إن الصعود الأخير يوصف بـ"العنيف.. كما كان الارتفاع هذا العام سريعًا بشكل مفاجئ". هذا الزخم أثار تساؤلات حول ما إذا كان الذهب لا يزال يمثل ملاذًا آمنًا، أو أن الأسعار وصلت إلى ذروتها. فالذهب، المعروف تاريخيًا بارتفاعه البطيء والمستقر، لم يشهد مثل هذه الطفرات إلا في أوقات الأزمات الكبرى.

صعود مدفوع بالطلب الاستثماري

وجاء الارتفاع الأخير مدفوعًا بعودة قوية للطلب الاستثماري، خصوصًا من صناديق المؤشرات (ETFs)، والتي أضافت 226.5 طنًا متريًا من الذهب في الربع الأول من 2025، وهو رقم يقارب مشتريات البنوك المركزية (243.7 طنًا) في نفس الفترة، بحسب مجلس الذهب العالمي.

وأوضح جوزيف كافاتوني، كبير استراتيجيي السوق في المجلس، أن "الطلب ارتفع في جميع القطاعات – من المستثمرين إلى البنوك المركزية وحتى في الاستخدامات الصناعية". وأضاف أن هذه الديناميكية تعكس "ثقة متنامية في الذهب كأصل استراتيجي".

ورغم وصول الأسعار لمستويات غير مسبوقة، يرى كافاتوني أن الذهب ما زال يتمتع بسمعة الملاذ الآمن، خصوصًا وسط التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.



تحفظات وتحذيرات

لكن وجهات النظر ليست موحدة. ويقول بيتر توماس، الخبير في Ausecure لتجارة المعادن الثمينة، أن "الوصول إلى مستويات قياسية عادة ما يتبعه تقلبات شديدة"، محذرًا من أن السوق قد يواجه موجات تصحيح مفاجئة.

ويُعزّز هذا الرأي البروفيسور كامبل هارفي من جامعة ديوك، مشيرًا إلى أن الأداء المستقبلي للذهب يكون ضعيفًا عند ارتفاع تقييماته. وقال: "استغرق الذهب 45 عامًا لتجاوز ذروته التاريخية المعدلة حسب التضخم من عام 1980... وهذا يشير إلى أن الأسعار المرتفعة لا تعني بالضرورة أرباحًا مستقبلية قوية".

كما جاءت ردود فعل المستشارين الماليين متباينة. ويقول إديسون بيزيكا، المدير الاستثماري في Credent Wealth، أن شراء الذهب الآن ينطوي على افتراضات مقلقة مثل انهيار الدولار أو عودة التضخم بقوة. ويقول: "الذهب لم يكن دائمًا أداة فعالة للتحوط ضد تراجع الأسهم... والمستثمرون قد يواجهون خسائر مؤلمة إذا تراجعت الأسعار فجأة".

في المقابل، يتبنى جون كوش من iSectors موقفًا أكثر توازنًا، مشيرًا إلى أن تخصيص الذهب بنسبة 5% إلى 10% في المحافظ يُعد "وسيلة تنويع فعالة بفضل ارتباطه المنخفض بباقي الأصول".

أما ستيف كونرز من Conners Wealth، فبدأ بالفعل في زيادة مخصصات الذهب منذ خريف 2024، ويرى في تراجعات الأسعار الأخيرة فرصة للشراء. وأوضح: "لا أنوي البيع... وإذا انخفض السعر أكثر، سأضيف". ويرى كونرز أن السياسات الاقتصادية المتقلبة، خصوصًا في ظل إدارة ترامب الثانية، تدعم هذا التوجه.

الاستراتيجية والتوقيت

ورغم كل التباينات، يتفق معظم الخبراء على نقطة محورية: الذهب يجب ألا يُنظر إليه كمضاربة قصيرة الأجل، بل كأداة استراتيجية في بناء المحافظ الاستثمارية.

وفي النهاية، قد لا يكون السؤال المطروح هو: هل حان وقت شراء الذهب؟ بل: كيف نُحسن استخدامه كجزء من استراتيجية استثمار متوازنة؟ فسواء استمر في الصعود أو دخل في مرحلة تصحيح، يبقى الذهب أصلًا يتمتع بمكانة خاصة في عيون المستثمرين – على الأقل حتى إشعار آخر.