ساعات مشتعلة قبل رحلة "الأبيض" إلى بيشكيك

ساعات مشتعلة قبل رحلة "الأبيض" إلى بيشكيك
ورغم الطابع الشكلي للمواجهة، إلا أن الساعات التي سبقت سفر بعثة ((الأبيض)) إلى العاصمة بيشكيك شهدت تطورات مثيرة، بعد أن قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة استبعاد اللاعبين سلطان عادل وخالد الظنحاني من قائمة المنتخب، إلى جانب معاقبتهما بالإيقاف 5 مباريات محلية وتغريمهما نصف مليون درهم لكل منهما، دون الكشف عن أسباب القرار.
وفي أعقاب الاستبعاد، بادر مدرب المنتخب أولاريو كوزمين باستدعاء ليثيري سيلفا لاعب عجمان، وألفارو أوليفيرا مهاجم البطائح، لتعويض النقص في القائمة.
وتترقب الجماهير الإماراتية الظهور الأخير لـ((الأبيض)) في هذه المرحلة من التصفيات، على أمل تحقيق فوز معنوي يعزز الثقة قبل دخول الملحق الآسيوي الحاسم في أكتوبر المقبل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاتحاد الأوروبي و6 دول يصادقون على معاهدة أعالي البحار
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
القوات الاسرائيلية تعترض السفينة مادلين المتجهة إلى غزة وتحول مسارها
الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 يجري عملية جراحية لإنقاذ حياة طفل
الأهلي المصري يخسر ودياً أمام باتشوكا استعداداً لكأس العالم للأندية