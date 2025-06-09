ساعات مشتعلة قبل رحلة "الأبيض" إلى بيشكيك

MENAFN - Al-Bayan) يختتم منتخب الإمارات مشواره في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حين يحل ضيفاً على منتخب قرغيزستان غداً الثلاثاء، على إستاد دولين عمرزاكوف، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الأولى، في لقاء يُعد تحصيل حاصل بعد حسم بطاقات التأهل المباشر.

ورغم الطابع الشكلي للمواجهة، إلا أن الساعات التي سبقت سفر بعثة ((الأبيض)) إلى العاصمة بيشكيك شهدت تطورات مثيرة، بعد أن قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة استبعاد اللاعبين سلطان عادل وخالد الظنحاني من قائمة المنتخب، إلى جانب معاقبتهما بالإيقاف 5 مباريات محلية وتغريمهما نصف مليون درهم لكل منهما، دون الكشف عن أسباب القرار.

وفي أعقاب الاستبعاد، بادر مدرب المنتخب أولاريو كوزمين باستدعاء ليثيري سيلفا لاعب عجمان، وألفارو أوليفيرا مهاجم البطائح، لتعويض النقص في القائمة.

وتترقب الجماهير الإماراتية الظهور الأخير لـ((الأبيض)) في هذه المرحلة من التصفيات، على أمل تحقيق فوز معنوي يعزز الثقة قبل دخول الملحق الآسيوي الحاسم في أكتوبر المقبل.