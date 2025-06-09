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"مبادلة للتميز" يدعم أول إماراتية تشارك في مونديال الزوارق السريعة للفورمولا 4

"مبادلة للتميز" يدعم أول إماراتية تشارك في مونديال الزوارق السريعة للفورمولا 4

2025-06-09 09:12:00
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن برنامج مبادلة للتميز، انضمام الإماراتية علياء عبد السلام إلى قائمة المبدعين الذين يدعمهم البرنامج، لتواصل مسيرتها في عالم سباقات الزوارق السريعة نحو تحقيق المزيد من النجاحات.
ويعد برنامج مبادلة للتميز، مبادرة مجتمعية، تهدف إلى دعم الموهوبين في مختلف أنحاء الدولة، في مجالات الرياضة والفنون والثقافة والابتكار، فيما تنضم مبادلة كشريك رئيس في بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا 4 لموسم 2025.
وتعد مشاركة علياء عبد السلام لحظة مهمة في مسيرة الرياضة النسائية بالدولة، باعتبارها أول امرأة إماراتية تشارك في بطولة العالم للفورمولا 4، حيث تمثل الإمارات في السباقات المقبلة، التي تقام في السويد والنرويج وإيطاليا، ويشكل ذلك إنجازاً شخصياً لها، ورسالة تعكس الحضور المتنامي للدولة في المحافل الرياضية العالمية، وخطوة حيوية تعزز من مكانة المرأة الإماراتية في مختلف الميادين.
وستحصل علياء، من خلال البرنامج، على الدعم اللازم لتحقيق طموحاتها مع تلك الرياضة، إذ يسعى البرنامج، الذي بدأ في عام 2021، إلى تمكين المبدعين، وإطلاق قدراتهم في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز الأثر المجتمعي الهادف ضمن التزام مبادلة برعاية المواهب المحلية.
ونشأت علياء في بيئة رياضية، متأثرة بمسيرة والدها عبد السلام فيروز، البطل السابق في رياضة قوارب المحركات المائية، حيث جذبتها هذه الرياضة منذ الصغر، وواصلت تقدمها لتثبت جدارتها محلياً، وتشق طريقها نحو العالمية.
وأعربت علياء عن سعادتها بالانضمام إلى البرنامج، مشيرة إلى أن هدفها هو إلهام الجيل القادم من الفتيات الإماراتيات، للسعي خلف طموحاتهن، مهما كانت التحديات، معربة عن فخرها بالثقة التي منحتها إياها مبادلة.
وأضافت أنها تأمل من خلال هذه التجربة، أن تشجع الفتيات على ممارسة رياضة قوارب المحركات، وأن تسهم في تحفيز الشباب على الابتكار، ورفع علم الدولة عالياً في الرياضات البحرية.
وحققت علياء المركز الخامس في أول مشاركة دولية لها في بطولة الفورمولا 4 في النرويج عام 2024، وفي الجولة الأولى من بطولة الإمارات للفورمولا 4 في أبوظبي، حققت المركز التاسع، وفي الجولة الثانية التي أقيمت في خورفكان، احتلت المركز السابع، بعد أداء مميز، في ظروف بحرية متقلبة، وفي الجولة الثالثة في أبوظبي، احتلت المركز السادس، ونالت تقدير الخبراء، لدقتها الفنية واستراتيجيتها الدقيقة.

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