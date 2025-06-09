العكاليك يستقبل أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام في حدود المدورة

العكاليك يستقبل أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام في حدود المدورة
معان 9 حزيران (بترا)- استقبل مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، صباح اليوم الاثنين، أولى طلائع الحجاج العائدين من الديار المقدسة إلى المملكة عبر مركز حدود المدورة.
وعبر حجاج بيت الله الحرام عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها دائرة الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية العاملة في المركز، وأبدوا ارتياحهم لسهولة وسرعة عمليات التفتيش والإجراءات الحدودية المختلفة.
وقال العكاليك إن هذه الزيارة للمركز، تأتي بهدف الاطلاع على سير إجراءات العمل والخدمات الجمركية المقدّمة للتسهيل على الحجاج والمسافرين، والوقوف المباشر على مستوى الخدمة بشكل يضمن وصولها لهم دون أي تأخير.
وأكّد أنه جرى بذل كل الجهود وتسخير جميع الإمكانات، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المركز، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتسهيل إجراءات دخول وخروج المسافرين بكل سلاسة، وتقديم أفضل الخدمات الجمركية.
وقدم مدير مركز جمرك المدورة عميد جمارك الدكتور سالم الطراونة شرحاً مفصلاً تحدث فيه عن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ممن غادروا عبر المركز الحدودي والعائدين من أداء فريضة الحج سواء من الحجاج الأردنيين أو حجاج عرب ١٩٤٨ و ٦٧ والحجاج المصريين.
وقال إنه جرى اعتماد خطة عمل برفع جاهزية الكوادر الجمركية للتسهيل على الحجاج دون أي تأخير، مضيفا أن الكوادر الجمركية في المركز قدمت خدماتها إلى 500 حافلة تقل أكثر من 18 ألف حاج عبروا من مركز حدود المدورة .
--( بترا)
دط/م ك/أس
09/06/2025 15:18:15
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاتحاد الأوروبي و6 دول يصادقون على معاهدة أعالي البحار
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
القوات الاسرائيلية تعترض السفينة مادلين المتجهة إلى غزة وتحول مسارها
الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 يجري عملية جراحية لإنقاذ حياة طفل
الأهلي المصري يخسر ودياً أمام باتشوكا استعداداً لكأس العالم للأندية