العكاليك يستقبل أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام في حدود المدورة

MENAFN - Jordan News Agency)

معان 9 حزيران (بترا)- استقبل مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، صباح اليوم الاثنين، أولى طلائع الحجاج العائدين من الديار المقدسة إلى المملكة عبر مركز حدود المدورة.

وعبر حجاج بيت الله الحرام عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها دائرة الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية العاملة في المركز، وأبدوا ارتياحهم لسهولة وسرعة عمليات التفتيش والإجراءات الحدودية المختلفة.

وقال العكاليك إن هذه الزيارة للمركز، تأتي بهدف الاطلاع على سير إجراءات العمل والخدمات الجمركية المقدّمة للتسهيل على الحجاج والمسافرين، والوقوف المباشر على مستوى الخدمة بشكل يضمن وصولها لهم دون أي تأخير.

وأكّد أنه جرى بذل كل الجهود وتسخير جميع الإمكانات، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المركز، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتسهيل إجراءات دخول وخروج المسافرين بكل سلاسة، وتقديم أفضل الخدمات الجمركية.

وقدم مدير مركز جمرك المدورة عميد جمارك الدكتور سالم الطراونة شرحاً مفصلاً تحدث فيه عن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ممن غادروا عبر المركز الحدودي والعائدين من أداء فريضة الحج سواء من الحجاج الأردنيين أو حجاج عرب ١٩٤٨ و ٦٧ والحجاج المصريين.

وقال إنه جرى اعتماد خطة عمل برفع جاهزية الكوادر الجمركية للتسهيل على الحجاج دون أي تأخير، مضيفا أن الكوادر الجمركية في المركز قدمت خدماتها إلى 500 حافلة تقل أكثر من 18 ألف حاج عبروا من مركز حدود المدورة .

--( بترا)

دط/م ك/أس

09/06/2025 15:18:15